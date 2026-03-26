Bromera reivindica un "futuro imparable" y trabajar "al margen del ruido" por la literatura en valenciano

¿Has pensado alguna vez cómo se plasmaría la ya emblemática canción ‘Mediterránea’ de La Fumiga en un libro ilustrado, cómo respiraría un ‘true crime’ a la valenciana o qué se siente al exprimir tu mente para resolver un pasatiempo en valenciano? La respuesta más fácil será un no. Sin embargo, esas son algunas de las posibilidades que abrirá Bromera con sus novedades de primavera-verano. Una presentación de su flamante catálogo en el que la recientemente nombrada directora del grupo, Sandra Capsir, ha reivindicado el papel de la editorial como "referente" en el territorio con más de 3.000 libros en valenciano, ha destacado -tras verse afectada hace poco más de un año por el golpe de la dana- que su futuro "es imparable" y ha incidido en que su hoja de ruta -en plena ofensiva de la ultraderecha contra la lengua valenciana- "sigue siendo hacer la mejor literatura en valenciano al margen del ruido".

Balance "muy positivo" de sus 40 años

Un acto, que ha tenido lugar este jueves en el Culaccino Espacio Creativo del barrio valenciano de Russafa y que se ha situado en el final de un ciclo por los 40 años de trayectoria de la editorial que -según Capsir- ha tenido "un balance muy positivo", que también ha contado con la presencia de la editora para contenidos adultos (Susanna Lliberós) y su homóloga en literatura infantil y juvenil, Andrea Bella. Además, en él también han participado algunos de los autores e ilustradores que marcan las novedades de esta edición, como son Elvira Cambrils, Carme Cardona, Vicent Marco y Ame Soler (más conocida como Tres Voltes Rebel).

Así, Capsir ha señalado que tras complicaciones como la de la riada del 29-O "hemos resistido y la mejor prueba son todas las novedades que traemos", encontrándose dentro de ellas -ha añadido Andrea Bella- contenidos "para todos los gustos y públicos". Entre este catálogo, destaca la transformación en un libro ilustrado de la ya emblemática canción de La Fumiga, 'Mediterrànea', manteniendo en sus páginas la letra además de añadir el relato de una niña, Sara. Para Tres Voltes Rebel, este álbum -lleno de "responsabilidad" por la transcendencia del tema, pero que también pensó que se "iba a arrepentir toda la vida si no lo hacía"- es una forma de "hablar de nuestra cultura huyendo de los tópicos". "Puede estar ambientado en cualquier pueblo con mar y montaña, como Cullera, Altea y muchos otros", ha destacado.

Algunas de los libros presentados hoy por Bromera. / Miguel Ángel Montesinos

Novelas y pasatiempos para adultos

Más enfocada en el público adulto, dentro de una propuestas que como ha defendido Lliberós recogen "lo que es el paradigma actual y los gustos" de la sociedad -entre ellos, lo último del francés Pierre Lemaitre, 'Les belles promeses'-, son las novelas 'Les síl·labes del teu nom' y 'Gramàtica dels gira-sols' de las autoras Carme Cardona -ganadora del premio de novela Ciutat d'Alzira 2025- y Elvira Cambrils. Respecto a la primera -un thriller ambientado en València, pero que también pasa por otros enclaves como Vilamarxant, Lliria o L'Eliana- su escritora ha defendido que "nuestro paisaje puede ser literario", además de resaltar como dentro de este "'true crime' a la valenciana" se pueden encontrar círculos políticos, sectas, rituales satánicos y las "curiosidades más oscuras de nuestro entorno".

Por su parte Cambrils -que ganó un galardón como el Isabel de Villena dels Premis Literaris Ciutat de València con este libro- ha apuntado que con su novela "me aproximo críticamente a la institución familiar, tan sólida y perenne", pero a la vez "núcleo también de los grandes conflictos". En ese relato, además, reivindica la necesidad de "acabar con el prejuicio de que a partir de cierta edad, especialmente las mujeres, desaparecemos" y su territorio natal, La Marina. "En mis novelas aparece La Marina porque los lugares nos impregnan, doy a conocer aquello que no conocemos", ha enfatizado.

Asimismo, Vicent Marco ha explicado como es el segundo volumen -también con ilustraciones de Raúl Salazar- de su libro 'A fer la mà! Passatemps valencians', que ha englobado dentro de una "tarea básica" que es que "si queremos hacer vida en valenciano, podamos". O lo que es lo mismo, un trabajo que permite que si queremos hacer pasatiempos -y aprender "sobre nosotros"- en valenciano, podamos. "Uno se puede enamorar de lo que no conoce y es importante que todos los que vienen conozcan nuestra tierra y se enamoren de ella", ha añadido.

"Debería generar sentido de orgullo que un gran grupo quiera invertir en una editorial valenciana", ha defendido su directora, Sandra Capsir, respecto a ser parte de Planeta

No entrar "en provocaciones políticas"

Más allá de estas presentaciones y de tildar de "gran éxito" la instauración de Bromera como una "editorial profesional" que ha ayudado a la proliferación de autores, ilustradores y otros profesionales del sector, Capsir ha insistido en que "hemos llegado donde las instituciones tenían que haber llegado en lo que se refiere a la promoción de la lectura y de la lengua" y ha rechazado entrar "en provocaciones políticas o cuestiones ideológicas. Asimismo, ha señalado como retos "ponernos las pilas en la novela ilustrada y el cómic" o "buscar nuevas voces" en la literatura adulta valenciana buscando ese equilibrio con las que ya tienen.

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Por último, respecto a su entrada en el grupo Planeta, los autores presentes han descartado que se note una diferencia respecto a la etapa previa y Capsir ha defendido que "los valencianos debemos reivindicar espacios de poder" y que "debería generar sentido de orgullo que un gran grupo quiera invertir en una editorial valenciana". "Seguimos al lado de quien tenemos que estar como la AVL", ha concluido.