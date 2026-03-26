Dansa València se traslada al Parque Natural de la Albufera

Dansa València llevará su arte hasta el Parque Natural de la Albufera en un edición que tiene, como gran novedad, la alianza estratégica con CaixaForum València. El festival aprovechará la versatilidad de la gran plaza cubierta neofuturista para la programación el 16 de abril del trabajo en proceso de Mauricio Pérez Fayos ‘Coreografías Virtuales: movimiento(s) futuro(s)’ en su auditorio. Esta pieza reflexiona sobre el modo en que las plataformas digitales influyen en nuestras formas de movernos.

Para la directora de Dansa València, María José Mora, la incorporación de este espacio es “un salto cualitativo en nuestra misión de conectar la danza con la ciudadanía y con otras disciplinas del conocimiento”.

La intención del festival es, como en años anteriores, habitar museos y teatros, con la novedad de salir al encuentro de nuestra historia en la Plaza de Manises, la puerta del Mercado Central y la propia naturaleza de la Albufera, pues en palabras de la directora, “la danza tiene el poder de transformar nuestra mirada sobre el entorno que habitamos”.

Dansa València se inicia el día 16 / Levante-EMV

Bajo esta premisa de habitar el patrimonio, el festival llevará el 17 de abril a la Plaza de Manises el preestreno de ‘Liebe’, de la compañía Titoyaya Dansa. Esta indagación en el amor como accidente, como impulso irracional se desencadenará en un enclave que reúne edificios tan significativos como el Palacio de la Generalitat, Baylía y del Marqués de la Scala, la Torre de San Bartolomé y la Casa de los Vallier.

La sede en el Centre del Carme

El Centre del Carme se reafirma y amplía como sede, pues además de acoger el espectáculo internacional ‘Gush is Great’, de los franceses Production Xx, se pone al servicio de la actividad profesional. La Sala Refectorio acogerá las propuestas de Lucía Jaén, Julia Zac y La Imbuición el 17 de abril en la iniciativa ‘Nice to Meet You II’. Las creadoras tendrán luego un encuentro con los programadores asistentes en la Sala Goerlich.

La programación se extiende también hacia el entorno natural con un paseo coreográfico por la Albufera el sábado 18 de abril. Este itinerario conectará el Port de Catarroja con el Espai de Creació Algrà, un centro comunitario impulsado por el colectivo A tiro hecho y dedicado a la defensa del territorio. En este paisaje, las artistas Laura Morales, Cristina Reolid y Rosa Sanz presentarán intervenciones en diálogo con la memoria del entorno.

El 19 de abril, en el Mercado Central, el bailarín navarro Akira Yoshida, formado entre el ‘breaking’ y la danza contemporánea, representará ‘Oroimen’, en las escaleras del edificio más representativo de la Valencia que a principios del siglo XX avanzaba hacia el progreso tecnológico y mercantil y se sentía orgullosa del potencial agrícola de su huerta.