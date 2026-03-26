La exposición del IVAM reivindica a Julio González como uno de los primeros artistas en representar a la mujer moderna

El IVAM ha prsentado este jueves la exposición "La mujer en la obra de Julio González", una revisión inédita de sus fondos que sitúa a las mujeres -de su entorno y de su imaginario artístico- en el centro del relato creativo del escultor barcelonés, al que la muestra reivindica como uno de los primeros artistas en representar a la mujer moderna.

La exposición se inaugura este viernes y se enmarca en los actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento de Julio González, un escultor cuyo legado sustentó el nacimiento del IVAM en la década de los 80. A través de una amplia selección de piezas procedentes principalmente de la colección del museo, el proyecto propone ampliar la lectura tradicional del artista, históricamente centrada en su técnica del hierro y en su colaboración con Picasso.

La directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha subrayado que la muestra se apoya en una larga trayectoria de investigación impulsada por el museo desde las donaciones realizadas por los herederos del escultor en 1985 y 1992. “Sin la generosidad de los herederos de Julio González el IVAM no contaría con este patrimonio”, ha señalado, al tiempo que destaca que la obra del artista admite nuevas interpretaciones. “Podemos pensar que queda poco por añadir, pero hay artistas cuya obra permite relecturas incontables”.

Según ha explicado, la exposición introduce una mirada renovada que sitúa en el centro del relato a mujeres fundamentales en su vida y en la conservación de su legado, entre ellas su hija, la artista Roberta González, cuya obra continúa siendo objeto de estudio.

Exposición "La mujer enla obra de Julio González" en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

Un recorrido que une biografía, historia y creación

El proyecto expositivo propone un itinerario cronológico y temático que enlaza vida personal, evolución artística y contexto histórico, mostrando cómo la figura femenina vertebra toda la producción del escultor.

El recorrido arranca en el entorno familiar en el que se forma el artista, un auténtico “clan matriarcal” vinculado a la artesanía y la creación. En la Barcelona de finales del siglo XIX, González creció en un taller donde hombres y mujeres trabajan conjuntamente, un contexto que marca profundamente su aprendizaje técnico y su relación con los materiales.

Desde ese núcleo inicial, la exposición muestra la evolución de su obra a través de retratos familiares, figuras de maternidad y representaciones vinculadas al ámbito doméstico y laboral.

Otro de los ejes fundamentales es la representación de la mujer en el tránsito hacia la modernidad. La muestra reúne imágenes de la mujer urbana —las llamadas garçonnes, con cabello corto y vestimenta funcional— junto a figuras campesinas que reflejan la dureza del trabajo femenino en el ámbito rural.

Este contraste entre mujer urbana y campesina se convierte en una de las claves interpretativas del proyecto, evidenciando la tensión entre tradición y modernidad que atraviesa toda la obra del escultor.

El recorrido culmina con algunas de las piezas más emblemáticas de su producción, realizadas en la década de 1930, donde confluyen influencias realistas, surrealistas y abstractas. Obras como Dafne, La Montserrat o Mujer ante el espejo sintetizan esta etapa final y reflejan la violencia y las tensiones ideológicas de su tiempo.

Exposición "La mujer enla obra de Julio González" en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

La mujer como eje de su universo creativo

La comisaria de la exposición, Brigitte Leal, ha explicado que la investigación parte de una constatación clara: la mujer domina la obra del escultor desde sus inicios hasta sus últimos trabajos. “No se trata de inventar un González feminista, porque era un hombre del siglo XIX, pero al revisar su producción se percibe que la mujer está presente desde el principio hasta el final”, ha afirmado.

Según detalla, el artista se forma rodeado de mujeres que influyen decisivamente en su desarrollo profesional. Su esposa, vinculada al trabajo en joyería, desempeña un papel clave en su dominio técnico. “Gracias a ella adquiere la maestría de los materiales que lo convierte en el gran maestro del hierro del siglo XX”, ha señalado Leal.

La comisaria ha destacado además que el escultor observa con atención los cambios sociales que transforman el papel femenino en ciudades como París. “Julio González es un caso único de escultor que descubre a la mujer libre y la traduce en sus esculturas”, ha explicado. Ese interés por la mujer moderna -capaz de trabajar, desplazarse y ocupar el espacio público- constituye uno de los rasgos más singulares de su producción.

Exposición "La mujer enla obra de Julio González" en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

Una nueva lectura frente a la tradición formalista

La exposición también cuestiona la lectura historiográfica que durante décadas ha definido la obra de González principalmente por su técnica del soplete y su papel como pionero de la escultura en hierro.

Durante mucho tiempo, la crítica prioriza su dimensión abstracta y su colaboración con Picasso, dejando en un segundo plano la parte figurativa y temática de su producción. El nuevo enfoque propone ampliar esa mirada para incluir aspectos iconográficos, biográficos y sociales que habían quedado relegados.

En este sentido, la directora del IVAM ha subrayado que esta revisión responde a una forma contemporánea de entender la historia del arte, más atenta a los sujetos tradicionalmente invisibilizados. “Situar el foco fuera del encuadre tradicional permite ver que las mujeres vertebran la historia en la obra de González”, ha afirmado.

Un legado vivo en el IVAM

Durante la presentación, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha destacado el valor simbólico de la colección del escultor para el museo valenciano y su proyección internacional. Custodiar este legado, ha señalado, supone una responsabilidad institucional y un compromiso con su difusión y estudio continuo.

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Por su parte, el heredero y administrador del legado del artista, Philippe Grimminger, subraya la vigencia de su figura y su capacidad para seguir inspirando a creadores contemporáneos más de un siglo después de su nacimiento.