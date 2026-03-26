La grieta como lenguaje: Park Eun Sun muestra por primera vez su obra en España

Columnas de mármol divididas que simbolizan heridas y reconciliaciones. Oriente y Occidente. Modernidad y tradición. Por primera vez en España, el escultor surcoreano Park Eun Sun muestra su majestuosa obra. Ocho piezas en gran formato realizadas en mármol, acero y granito, se distribuyen en el exterior de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Una muestra que no se concibe como una simple sucesión de piezas repartidas por el recinto, sino como un recorrido en el que la escultura entra en conversación directa con el espacio diseñado por Santiago Calatrava.

El escultor Park Eun Sun, ante dos de sus piezas, en la Ciutat de les Arts i les Ciències / Levante-EMV

El proyecto sitúa las obras de Park Eun Sun en espacios como el interior y el exterior de la puerta oeste del Museu de les Ciències, el lago norte del Hemisfèric, las escaleras este del Puente de Monteolivete y la zona Contrapunto del Palau de les Arts. Una distribución que convierte la exposición en una experiencia abierta al tránsito de visitantes y ciudadanos, y refuerza la idea de que la escultura contemporánea puede modificar la percepción del espacio público sin imponerse sobre él, sino integrándose en su ritmo, sus perspectivas y su escala monumental.

La obra de Park Eun Sun encuentra en València un contexto especialmente fértil. Sus esculturas, marcadas por la fractura, la simetría y la tensión entre equilibrio y ruptura, parecen dialogar de forma natural con la arquitectura construida a partir de desafíos estructurales, grandes gestos formales y una constante aspiración a lo dinámico. En ese cruce, las piezas del artista no actúan como mero complemento decorativo: aportan densidad simbólica, materia y silencio frente a la ligereza visual del entorno.

Piezas del escultor Park Eun Sun en la Ciutat de les Arts i les Ciències / Levante-EMV

El rasgo más reconocible del escultor es su capacidad para convertir la grieta en lenguaje. Lejos de presentar la fractura como un daño o una interrupción, Park Eun Sun la transforma en una metáfora visual de la reconstrucción. Sus columnas abiertas, segmentadas o aparentemente tensionadas invitan a pensar en la fragilidad, pero también en la resistencia. De ahí que su presencia en la Ciutat de les Arts i les Ciències adquiera una dimensión que va más allá de lo estético: sus piezas hablan de equilibrio, de permanencia y de la posibilidad de hallar armonía en medio de la ruptura.

Una de las piezas del escultor Park Eun Sun en la Ciutat de les Arts i les Ciències / Levante-EMV

La selección reúne algunas de sus obras más significativas. Entre ellas figura Colonna Infinita – Diffusione (2025), realizada en mármoles policromáticos, ónix y acero inoxidable, una instalación que resume bien la vocación expansiva del artista y su interés por las superficies, el color y la verticalidad. También destaca Generazione (2025), en granito rojo, amarillo y negro, acompañada por un banco de granito negro, una combinación que introduce además una dimensión de estancia y contemplación. Junto a ellas aparecen distintas variaciones de Colonna Infinita, fechadas en 2018, 2019 y 2024, además de Allargare – Colonna y Simmetria – Combinazione, ambas de 2014.

Más allá de la diversidad de materiales —mármol de Carrara, gris Bardiglio, granitos verdes, negros, amarillos o rojos—, la muestra evidencia la coherencia de una trayectoria que ha hecho de la materia un territorio emocional. Park Eun Sun trabaja la piedra como si en su interior existiera una energía latente a punto de emerger. El pulido, el corte y la abertura no suavizan esa tensión, sino que la hacen visible. Cada pieza conserva el peso y la solidez de la tradición escultórica, pero a la vez proyecta una sensibilidad contemporánea, abstracta y profundamente meditativa.

Un lenguaje propio y particular

Nacido en Mokpo, Corea del Sur, en 1965, el artista descubrió la escultura durante sus estudios universitarios en Seúl y acabó encontrando en Italia, primero en Carrara y después en Pietrasanta, el lugar idóneo para desarrollar su lenguaje. Desde allí ha construido una carrera internacional que enlaza influencias orientales y occidentales y que le ha valido reconocimiento en ciudades como Roma, Florencia, Seúl, Houston o Berlín. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en Europa, Asia y América.

Explicativo del escultor Park Eun Sun en la Ciutat de les Arts i les Ciències / Levante-EMV

La exposición, que se podrá visitar hasta el 12 de octubre, refuerza precisamente ese puente entre culturas, entre tradición y modernidad, entre la piedra milenaria y la imaginación del presente. En un espacio asociado a la innovación científica y arquitectónica, las esculturas de Park Eun Sun introducen una pausa reflexiva y una poderosa carga poética. València gana así una muestra que no solo exhibe piezas de gran formato, sino que propone una lectura del espacio a través de la materia, la luz y la fractura convertida en belleza.

El acto ha contado con la presencia del propio artista Park Eun Sun, la directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, así como el comisario de la exposición Kosme María de Barañano.

Durante la presentación, Ana Ortells, ha animado al público a que conozca esta exposición gratuita "para disfrutar del arte” que convierte a los exteriores del complejo en una galería al aire libre. "La muestra, -ha añadido-, es una invitación para realizar un paseo artístico" a través de estas esculturas de gran formato "y también admirar con su presencia su belleza y el proceso creativo de un artista único como es Park Eun Sun”.