El mejor pizzero de España es de València con "una pizza margarita reinventada"

El mejor pizzero de España es de València y se llama Daniele Conte, quien ganó la gran final de Pizza Bit Competition España, celebrada en el marco de Alimentaria Barcelona, en el stand de Valco Iberia, consolidando el éxito de la primera edición de este certamen internacional en nuestro país, que ya suma cuatro ediciones en Italia. El pizzaiolo Daniele Conte, de la pizzería La Dolce Vita (Valencia), se alzó con el título de Dallagiovanna Pizza Ambassador en España.

Este es el gran concurso nacional creado por Molino Dallagiovanna para descubrir y dar visibilidad a los mejores pizzeros profesionales. Se trata de una competición exigente, dividida en fases, que recorre distintas ciudades y culmina en una gran final. Este certamen es mucho más que un concurso: es una oportunidad para demostrar talento, crecer profesionalmente y formar parte de una comunidad que vive la pizza con pasión y excelencia.

En Italia ya se han celebrado cuatro ediciones, con más de 2.000 pizzeros participantes desde su lanzamiento. Tras el éxito cosechado, esta experiencia llega también a España, un país donde la pasión por la pizza se vive con el mismo entusiasmo, creatividad y profesionalidad.

"Una pizza margarita reinventada"

"Al principio estaba nervioso, porque todos somos buenos profesionales. Sentí muchísimas emociones al llegar a la final y estoy súper contento por la oportunidad que me ha dado Molino Dallagiovanna de trabajar con ellos. Todos hemos participado con una pizza margarita, pero reinventada. La margarita tiene una gran importancia, pero, como todo, el mundo evoluciona y también hay que hacer evolucionar las cosas. He utilizado tomate San Marzano, muy usado en Italia, en su punto exacto de maduración. Lo he confitado en el horno para potenciar aún más su sabor. Le he puesto una mozzarella fresca buenísima, salsiccia y un crujiente de parmesano", comentó el pizzaiolo, emocionado.

Daniele Conte, de València, recibe el premio de la Pizza Bit Competition España / Levante-EMV

Impulsado por Molino Dallagiovanna, el concurso ha recorrido España en los últimos meses con tres semifinales celebradas en Madrid, Barcelona y Málaga, en las que participaron un total de 27 pizzaioli profesionales, de los que se seleccionó a los 9 finalistas. Todos ellos compitieron este miécoles en directo, elaborando sus pizzas margarita cada 20 minutos y demostrando su técnica, creatividad y dominio del producto.

"Se ha celebrado la final de la primera edición de Pizza Bit Competition España con un éxito rotundo. El nivel de los concursantes ha sido muy alto. Todos estaban muy preparados y han elaborado pizzas de gran calidad. Estamos muy felices con esta competición y ojalá podamos anunciar pronto una segunda edición", afirma Sabrina Dallagiovanna, Marketing and Sales Manager de Molino Dallagiovanna.

En esta gran final también participaron Eduardo Rodríguez Martínez (La Cabane, Marbella), Antonio Damiano (Pizzería Tarantella Napoletana, Barcelona), Tony Donno (Italian Friends, Madrid), Mario Vicedomini (Pizzeria Malocchio, Madrid), Marco Giornetti (Spiga, El Chaparral, Cala de Mijas), Alessandro Damiano (Fábrica de la Pizza, Alicante) y Fabio Barricella (Espresso Love Italian Food, Barbate, Cádiz), reflejando el alto nivel de talento presente en esta primera edición, a la que se han presentado más de 150 pizzaioli.

El jurado de la final estuvo compuesto por destacados profesionales del sector gastronómico y de la restauración, que aportaron una visión técnica, empresarial y creativa del mundo de la pizza: Luca Valle (Corporate Chef de Molino Dallagiovanna), Marco Bianchi (Corporate Chef de Valco Iberia), Rubén García (gerente de ventas de Moretti Forni), Nicolás Valls (responsable de grandes cuentas y restaurantes Michelin en TheFork), Massimiliano Prete (3 Spicchi Gambero Rosso, Italia), Anabel Frutos Martín (periodista gastronómica en medios como Tapas Magazine o Cook_inc Italia) y Andrea Lecca (maestro pizzaiolo de Trafalgar Pizza Club, reconocido como Mejor Pizzaiolo DOC de España 2025 por la Accademia Nazionale Pizza DOC de Italia y subcampeón de Pizza Contemporánea 2025 en el Campionato Mondiale Pizza DOC).

La competición también contó con dos demostraciones a cargo de Salvatore Polo y Luca Valle, Corporate Chefs de Molino Dallagiovanna: “Il padellino con Blackery” y “Pizza Roma con Uniqua”.

De Barcelona, Madrid y Málaga a la gran final en Barcelona

Los 27 profesionales seleccionados en la Fase 1 de inscripción —junto con los 3 reservas— demostraron su técnica y presentaron su propuesta de pizza en cada una de las tres etapas celebradas en Barcelona, Madrid y Málaga. Cada pizza fue evaluada por un jurado técnico y por prensa especializada. De cada etapa, solo tres pizzeros pasaron a la Fase 3: la Gran Final.

La pizza margarita reinventada de Daniele Conte / Levante-EMV

Sobre Molino Dallagiovanna

Molino Dallagiovanna es hoy un referente para los profesionales de todo el mundo que buscan una harina de rendimiento constante y sabor auténtico. Se trata de una marca de renombre internacional dedicada a la producción de ingredientes y herramientas para pizzaioli profesionales, con una oferta de productos de la más alta calidad. Además, es la organizadora de Pizza Bit Competition, una competición que, desde sus inicios, ha reunido a algunos de los mayores talentos de la pizza a nivel internacional.

Sobre Valco Iberia

Valco Iberia, empresa distribuidora de productos de origen italiano, es el resultado de la pasión por la calidad y por la cultura italiana.

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Su extenso catálogo, con más de 1.000 referencias de productos de los mejores proveedores italianos, la posiciona como uno de los grandes colaboradores del sector de la hostelería en España.