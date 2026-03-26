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Largometraje

Natalia Verbeke y David Serrano presentan en Kinépolis València la película 'Laponia'

La cinta, que se estrenará el 1 de abril, adapta la obra teatral de Cristina Clemente y Marc Angelet, centrada en las complejidades de las relaciones familiares

David Serrano y Natalia Verbeke, durante la presentación de Lapönia.

David Serrano y Natalia Verbeke, durante la presentación de Lapönia. / Levante-EMV

María Bas

València

"Esta es la película menos navideña de la historia, así que a nadie se le ocurra llevar a los niños a verla". Así de rotundo se mostraba el director David Serrano durante la presentación de su último largometraje, "Lapönia", que se ha celebrado esta tarde en los cines Kinépolis Valencia. "Aunque transcurre durante una Nochebuena en el país de Papá Noel, la Navidad es solo una excusa para desarrollar un conflicto entre cuatro adultos que gestionan, a su manera, las mentiras con las que construyen la infancia de sus hijos". La capacidad innata del ser humano para mentir -y justificar sus mentiras- es, efectivamente, el gran tema que sobrevuela la película, que adapta al formato cinematográfico la obra de teatro de Cristina Clemente y Marc Angelet.

El desafío de llevar "Lapönia" a la pantalla

Conocido por sus facetas como dramaturgo, guionista y cineasta (suyas son piezas clave de la comedia española contemporánea como "El otro lado de la cama" o "Días de fútbol"), Serrano supo de inmediato que debía de enfrentarse al desafío de llevar "Lapönia" a la pantalla. "Cuando el productor me envió el texto, me impactó de inmediato. Era muy divertido, y al mismo tiempo exploraba cuestiones muy interesantes de un modo directo e inteligente", ha señalado el director durante su encuentro con los medios.

En la película, que se estrena el 1 de abril en toda España, una pareja española viaja hasta Lapönia para pasar las fiestas junto a la hermana de ella y su pareja, un finlandés que rechaza cualquier tipo de mentira aunque ello suponga aniquilar la creencia de los niños en Papá Noel. Natalia Verbeke interpreta a Mónica, partidaria de hacer creer a su hijo que esa magia existe de verdad. "Ella ha sido madre tardía y desde entonces está empeñada en darle toda la felicidad posible, porque la vida ya se encargará de darle collejas cuando corresponda".

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Resto del reparto

La actriz hispano argentina, que se reencuentra con David Serrano más de dos décadas después de "Días de fútbol", está acompañada en los papeles principales por Julián López, Ángela Cervantes y el intérprete noruego Vebjørn Enger. 

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