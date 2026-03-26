Paso clave para la construcción del 'Espai Valdés' en València

El Ayuntamiento de València ha dado un nuevo paso para hacer realidad el futuro Espai Valdés con la apertura del proceso de licitación de la redacción del proyecto de adecuación del Muelle 3 del Parc Central como espacio expositivo. El contrato, impulsado por el Servicio de Patrimonio Histórico, incluye los servicios de Arquitectura e Ingeniería para la redacción del proyecto de ejecución e instalaciones, así como la dirección de obra, la dirección de instalaciones, la dirección de ejecución material y la coordinación de seguridad y salud durante la fase de ejecución.

El nuevo equipamiento cultural se ubicará en la nave del Parque Central conocida como Muelle 3, con fachada a la avenida de Filipinas. Se trata de un inmueble declarado Bien de Relevancia Local, por lo que cualquier intervención deberá ajustarse a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y al resto de normativa urbanística y de protección patrimonial vigente.

Las bases de la licitación fijan en dos meses y medio el plazo para la entrega del proyecto desde la firma del contrato. Una vez redactado, el Ayuntamiento licitará la dirección y la ejecución de las obras, que deberán contar con la aprobación técnica municipal y, en su caso, con el informe favorable de los servicios municipales afectados, la Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos y la Comisión de Patrimonio.

Manolo Valdés y la alcaldesa Catalá en Nueva York / Ayuntamiento de valencia

En cuanto a la fase de obra, la duración estimada para la dirección facultativa, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud será la misma que la del contrato de obras, calculada en unos siete meses, a los que se sumará el plazo necesario para la liquidación final y la emisión del informe de extinción del periodo de garantía.

El presupuesto destinado a la redacción del proyecto asciende a 123.916 euros, IVA incluido. La inversión global prevista para toda la actuación ronda los 1,02 millones de euros, según el proyecto básico elaborado por el Servicio de Patrimonio Histórico.

Un espacio expositivo versátil y respetuoso con el patrimonio

Las propuestas arquitectónicas que concurran al concurso deberán tomar como referencia el proyecto básico redactado por el Servicio Municipal de Patrimonio Histórico y Artístico para la adecuación del Muelle 3 como “Espai Manolo Valdés”. El programa funcional ha sido definido por la Jefatura de Sección de Museos y Monumentos y deberá responder tanto a criterios culturales como patrimoniales.

Desde el punto de vista museístico, el objetivo es crear un espacio flexible y versátil para la celebración de exposiciones artísticas. En el plano patrimonial, la actuación deberá respetar la identidad visual de la arquitectura industrial de los muelles diseñados por Demetrio Ribes, preservando sus elementos singulares, sus sistemas constructivos, espaciales y compositivos originales, y garantizando además que la intervención sea reversible.

La propuesta municipal plantea una actuación mínima sobre el edificio histórico. Todo el programa funcional y los servicios previstos se concentrarán en un módulo interior concebido como un “contenedor” de acero corten, en continuidad estética con los ya existentes en otros muelles del Parc Central. Con ello, se busca integrar la nueva intervención en el inmueble y en su entorno urbano.

Ese módulo albergará el almacén, el office, la sala de instalaciones y los aseos, diferenciando además entre los baños del edificio y otros exteriores de uso general para el parque. Entre la entrada y este contenedor se habilitará una zona de acceso con recepción, taquillas y cafetería. El diseño del módulo, además, impedirá una visión inmediata de la sala principal, con el fin de reforzar el efecto sorpresa al acceder al espacio expositivo.

Superada esta primera barrera, el visitante llegará a una gran sala diáfana, concebida sin “ruido visual”, en la que se podrá contemplar tanto la arquitectura original del edificio como las obras expuestas sin interferencias. Para facilitar el recorrido y el acercamiento a las piezas, el suelo se pavimentará con hormigón pulido en blanco mediante resinas epoxi, lo que permitirá además rodear las obras en cualquier dirección.

En el exterior, la intervención prevé eliminar parte del zócalo en el vano de unión con el contenedor de acero corten y reponerlo en las fachadas donde se sitúan las salidas. También se cerrarán todos los vanos con vidrio de seguridad con control solar, anclado directamente al muro, y se conservarán las actuales puertas de madera en los accesos, reforzadas con bastidor de acero. En cambio, no se actuará ni sobre el sistema estructural ni sobre la cubierta del edificio.

Con esta licitación, el Ayuntamiento activa una de las operaciones culturales más destacadas previstas en el entorno del Parc Central, llamada a dotar a València de un nuevo espacio expositivo en un enclave de alto valor patrimonial.