Del rugby como superación sobre las tablas a un musical con mucho 'Garfio': Qué hacer en València del 27 al 2 de abril

Con la mirada puesta ya en la Semana Santa, Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

Los mejores planes con música

'Europe 2026 - The Dead South'. Auditorio Roig Arena. 28 de marzo. Si algo caracteriza a la banda canadiense The Dead South es un compromiso total con su estilo único, con una música a la que se le llama bluegrass progresivo, americana alternativa, country, folk o western. Cuatro años después de pasar por València, el grupo regresa a la ciudad -esta vez al auditorio Roig Arena- para presentar su cuarto disco, "Chains & Stakes", con el que pararán también en Madrid y Barcelona.

The Death South regresan a València. / Levante-EMV

AMA - María Arnal. Auditorio Roig Arena. 2 de abril. El primer capítulo del nuevo repertorio musical de María Arnal, una de las voces más innovadoras del panorama contemporáneo, se llama AMA. Voz y danza se entremezclan con inteligencia artificial para explorar las fronteras de la canción en vivo. "Con una mirada feminista y crítica, AMA sitúa el cuerpo como archivo de memoria y resistencia, y la voz como vehículo de conexión, en un espectáculo hipnótico que ofrece 15 canciones inéditas".

'RO.DI: La ternura como revolución'. La Rambleta. 27 de marzo. Tras liderar Smoking Souls, Carles Caselles se desliga de su antiguo yo para presentar su debut discográfico en solitario: 'Primer Moviment'. Este concierto marca el nacimiento oficial de RO.DI (Romàntic Dimoni), un alter ego que surge para iniciar una nueva etapa vital y artística. Más allá de un concierto, este estreno es una declaración de intenciones: el amor contra la máquina.

Romàntic Dimoni, el alter ego de Carles Caselles. / La Rambleta

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Poncia'. Del 26 al 29 de marzo. Lolita Flores intepreta a una Poncia hecha a partir de las intervenciones de este personaje en 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca. Luis Luque rescata las intervenciones en la obra y las convierte en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras. "Escuchamos la voz de la criada para iluminar los rincones oscuros de la obra de Lorca. Poncia habla de suicidio, libertad, culpa, clase, educación y sexo. Y lo habla con toda la fuerza de una voz que ha sido maltratada y callada".

'Garfio y la isla del Tesoro'. 29 de marzo. "En el mundo de los cuentos, el clima se ha vuelto loco. En unos hace un frío que congela hasta los pensamientos y en otros hace un calor que achicharra. Peter Pan, el Sombrero Loco y Gretel deciden buscar una solución a este desastre y van a ver a Merlín, quien sabe las respuestas a casi todas las preguntas. Humor, canciones y participación de los más pequeños del público como grumetes del barco pirata, serán los grandes protagonistas de la aventura. 'Garfio y la isla del tesoro' transmite un mensaje de esperanza y unidad frente a los desafíos globales".

'Garfio y la isla del tesoro' llega al Olympia. / Olympia

Teatro Talia

'Qué difícil es'. Hasta el 29 de marzo. "Cuando una comedia te lleva al drama y se te hace un nudo en la garganta. Eso Qué difícil es, con su trajín de emociones, sueños, confesiones, amistades y el absoluto caos de la vida misma. Cuatro actores en un camerino representan con éxito la obra que parece que les va a consagrar, pero reciben una noticia que cambia todo. A través del humor y el sarcasmo descubriremos qué difícil ¡y qué hermosa! puede ser la vida. Y cómo, todos y cada uno, tenemos que representar el papel que nos toca".

'Qué difícil es' en el Talia. / Talia

Fair Play. Del 1 al 19 abril. Creada por Sara Pérez, 'Fair Play' es la historia de Ana que con 17 años se siente invisible hasta que descubre el rugby. Una lucha por la igualdad y la superación donde valores como la amistad y el coraje nos recuerdan que los límites sólo existen cuando los aceptamos.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

La Rambleta

'El Carnaval de Cádiz'. 28 y 29 de marzo. Por segunda edición consecutiva, el arte, la acidez y la crítica gaditanas, vestidas de humor y música, se trasladan desde el teatro Falla a La Rambleta, con una actuación completa de dos de las formaciones más relevantes de esta edición del COAC 2026. Según explican desde el teatro valenciano, estarán la comparsa ‘Los Invisibles' y la chirigota ‘Los que la tienen de mármol’, de la mano de ‘El Melli’ y ‘El Molina'.

Teatro Rialto

'El camino de la sal'. Hasta el 29 de marzo. Interpretada por Lara Salvador, Sergi Torrecilla y Paco Zarzoso, esta obra de Hongaresa Teatre llega al Rialto. Su sinopsis "Hace frío, y Él y Ella van a pasar el fin de semana a su casa-refugio en la montaña. Sin embargo, cuando llegan, se dan cuenta de que sus mejores amigos, a quienes habían invitado para que pudieran disfrutar de la casa unos días antes, les han dejado sin leña, ni piñas, ni gas, ni una botella de vino, y con la basura sin tirar. Además, la puerta del dormitorio no se puede abrir. En este punto, aparece un personaje inesperado que lo llevará todo a un lugar de incertidumbre absoluta, y que cambiará el destino de los protagonistas".

'El Camino de la Sal'. / Francesc Monsonis

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'La mujer en la obra de Julio González' . Desde el 27 de marzo de 2026 al 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

. Desde el 27 de marzo de 2026 al 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra. 'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

La exposición 'Tiempos Modernos' estará en marcha en el Bellas Artes hasta mayo. / Bellas Artes

Fundación Bancaja

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Tàpies. Última década'. / Fundación Bancaja

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Las obras de Joaquín Sorolla se exponen en la Fundación Bancaja. / Fundación Bancaja

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Hasta el 13 de abril. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

'La Leyenda del Titanic', en Bombas Gens. / Bombas Gens

Centre del Carme

'Circuito cerrado' . Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte. ‘El ritual del respawn’. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

'El ritual respawn', al Centre del Carme. / Centre del Carme

'Paco Camallonga'. Hasta el el 26 de abril. Comisionada por MacDiego, la exposición da rienda suelta al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.

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Paco Camallonga, durante la presentación de su exposición. / Miguel Ángel Montesinos

Caixaforum

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.