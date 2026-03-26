Sergio Díaz García és el nou director de la Jove Banda Simfònica
La convocatòria per a formar part de la formació romandrà oberta fins el 20 d'abril
La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha designat a Sergio Díaz García com a nou director de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, una de les principals plataformes de formació i projecció per a joves músics del moviment bandístic valencià.
Amb este nomenament, la FSMCV reforça la seua aposta pel talent emergent i pel desenvolupament de projectes que combinen excel·lència artística i formació avançada dins de les societats musicals.
Natural de la Vall d'Uixó (Castelló), Sergio Díaz García inicia la seua formació musical en el Centre Instructiu d'Art i Cultura de la seua localitat, on comença els seus estudis de trompeta. En la seua formació instrumental ha estat baix la tutela de figures de referència internacional com Maurice André, James Watson o Manuel Blanco, i com a intèrpret ha format part de diferents joves orquestres i bandes. És, a més, membre fundador del quintet de metalls Llevant Chamber Brass, amb el qual va obtindre una menció d'honor en el Concurs Internacional de Quintets de Metall Burke & Bagley.
Actualment és director titular de la banda de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa i del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol, i durant el curs 2025-2026 ocupa la càtedra de Gestió Musical en el Conservatori Superior Óscar Esplá d'Alacant.
A més, ha sigut director titular de formacions com l'Orquestra Simfònica del CIAC de la Vall d'Uixó, la Unió Musical Artanenca o la Unión Musical Santa Cecilia de Ayódar, a més de dirigir agrupacions com la Banda Municipal de Barcelona o la Banda Municipal de Bilbao en el marc de cursos i trobades.
Convocatòria oberta per a joves músics
Respecte a la formació, la FSMCV manté oberta la convocatòria per a la selecció de músics que formaran part de la pròxima edició de la Jove Banda Simfònica. El procés d'inscripció romandrà obert fins al 20 d'abril i està dirigit a joves intèrprets d'entre 18 i 28 anys vinculats a les societats musicals de la Comunitat Valenciana.
La convocatòria permetrà conformar una formació d'alt nivell que treballarà de manera intensiva sota la direcció de Sergio Díaz García, abordant repertoris exigents i desenvolupant tant competències tècniques com artístiques i col·lectives.
Un projecte clau per al futur
La Jove Banda Simfònica de la FSMCV s'ha consolidat com un dels projectes més rellevants en l'àmbit de la formació avançada de joves músics. Més enllà de la seua dimensió artística, actua com un espai de trobada, intercanvi i creixement per a intèrprets de tot el territori.
Amb la incorporació de Sergio Díaz García, la FSMCV inicia una nova etapa que busca continuar enfortint este projecte com a referent dins de l'ecosistema musical valencià i com a plataforma d'impuls per a les noves generacions de músics.
