Disney rodará 'Enredados', la versión de cine de Rapunzel, en la Comunitat Valenciana

La multinacional Disney rodará en varios emplazamientos de la Comunitat Valenciana la próxima superproducción cinematográfica de 'Enredados', basada en el cuento que tiene como personaje principal a Rapunzel, según ha anunciado este viernes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

En un acto en Casa Mediterráneo de Alicante para presentar la nueva concesión del transporte metropolitano en la comarca de l'Alacantí, el jefe del Consell ha señalado que "hace escasos momentos" que se había cerrado esta "una nueva inversión importante para la Comunitat Valenciana" que tendrá varios emplazamientos en el territorio autonómico, entre ellos los platós de Ciudad de la Luz de Alicante.

Se trata de la adaptación al cine de la película de dibujos animados 'Enredados' (2010) de Disney basada en el popular cuento de los Hermanos Grimm y centrada en Rapunzel, una princesa de melena rubia encerrada en una torre por una bruja.

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Pérez Llorca ha manifestado que este acuerdo cerrado con Disney permitirá "que esa princesa en una torre tenga la libertad en espacios que la va a ofrecer la Comunitat Valenciana", una "magnífica noticia".