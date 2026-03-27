Las salas Goerlich y Ferreres del Centre del Carme recuperarán su cubierta histórica y contarán con climatización por primera vez

La Generalitat rehabilitará las salas Goerlich y Ferreres del Centre del Carme con una intervención centrada en la recuperación arquitectónica y la modernización funcional de estos espacios históricos. La actuación, impulsada a través del Plan Restaura, contempla trabajos en cubiertas, lucernarios, pavimentos, restos arqueológicos e instalaciones de climatización, con el objetivo de mejorar la conservación del inmueble y adaptarlo a las necesidades actuales de uso cultural.

La Conselleria de Cultura ya ha adjudicado la redacción del proyecto, la dirección de obra, la dirección de ejecución material y el seguimiento arqueológico de las actuaciones por un importe de 117.700,47 euros. La ejecución posterior de las obras se estima en 1,2 millones de euros.

La ejecución de las obras se estima en 1,2 millones de euros.

Entre las principales intervenciones previstas destaca la recuperación de la cubierta histórica de teja de las salas, que permanecía oculta bajo una capa de cemento. Esta actuación permitirá devolver al edificio un elemento original de su configuración arquitectónica, además de mejorar la estanqueidad del conjunto y reforzar su aislamiento térmico, con el consiguiente aumento de la eficiencia energética.

El proyecto incluye también la rehabilitación de los lucernarios originales, concebidos en los años veinte del siglo pasado por los arquitectos Luis Ferreres y Javier Goerlich. Con esta medida se recuperará la iluminación cenital del museo, uno de los rasgos más singulares de estas salas, integrando nuevamente la entrada de luz natural en el discurso espacial del edificio.

Otra de las actuaciones relevantes será la instalación, por primera vez, de un sistema de climatización adecuado en las salas Goerlich y Ferreres. Esta mejora permitirá garantizar el confort de los visitantes durante los meses de temperaturas más extremas y ampliará las posibilidades de uso expositivo y cultural de los espacios también en verano.

Las obras contemplan asimismo la mejora de los pavimentos, con la sustitución de los elementos más deteriorados para reforzar la seguridad del recorrido interior, así como la ampliación y modernización de los aseos, con el fin de mejorar su capacidad y funcionalidad para el público.

Restos arqueológicos

En paralelo, la intervención actuará sobre los restos arqueológicos presentes en el inmueble para corregir problemas de humedad y deterioro, facilitar su accesibilidad y garantizar una conservación más adecuada, dentro de una estrategia de puesta en valor patrimonial del conjunto.

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, subrayó que esta intervención “responde a una prioridad clara del Consell como es el cuidado de nuestro patrimonio cultural, adaptándolo a las necesidades actuales sin perder su esencia histórica”.

Ortí enmarcó la actuación en la estrategia de modernización de infraestructuras culturales de la Generalitat y destacó que se actúa sobre “uno de los espacios culturales más emblemáticos de Valencia, el antiguo Convento del Carmen, sede actual del Consorci de Museus, un edificio declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural”.

Según explicó, la actuación permitirá que las salas Goerlich y Ferreres dispongan por primera vez de una climatización adecuada y de una cubierta acorde con el valor histórico-artístico del edificio, lo que favorecerá una programación cultural más amplia y unas mejores condiciones de conservación.

Con esta intervención, la Conselleria de Cultura busca dotar al Centre del Carme de espacios expositivos más seguros, accesibles y confortables, incorporando además soluciones técnicas que faciliten un mantenimiento más eficiente del edificio y refuercen la sostenibilidad y durabilidad de la actuación.