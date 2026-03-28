El Bellas Artes mostrará sus últimas adquisiciones del XIX y el XX tras una "reordenación" expositiva entre abril y mayo

Si algo ha caracterizado las compras del Museo de Bellas Artes de València en los últimos meses es la ampliación, a través de numerosas adquisiciones en las casas de subastas, de su colección de obras correspondientes a los siglos XIX y XX. Solo entre 2025 y lo que llevamos de 2026, la pinacoteca se ha hecho con cuadros de José de Madrazo, Julio González, José Gutiérrez Solana, Ignacio Zuloaga, Francisco Iturrino, Carlos Vázquez, Tito Cittadini, Ramón Casas, Daniel Vázquez Díaz y, dentro del ámbito valenciano, Juana Francés, Joaquín Agrasot o Miguel Parra. Una amplia variedad de piezas que, dentro de pocas semanas, los visitantes que acudan al antiguo convento de San Pío V podrán disfrutar ya como elementos del espacio expositivo que forma el interior del edificio Pérez Castiel.

Será -según avanza el director del Bellas Artes, Pablo González Tornel- con una "reordenación" que se ejecutará a finales del mes de abril o a principios de mayo y que dará aún más visibilidad a una pintura que ha ganado peso -con una inversión que ronda el millón de euros en los últimos cinco años, destacando compras como "Carnaval de Las Ventas" de Gutiérrez Solana (160.000 euros) y "La señora de Atucha" de Zuloaga (145.000 euros)- en el corazón de un museo que ya contaba anteriormente con extensas colecciones -de las mejores de España- en lo que se refiere a piezas medievales, renacentistas, barrocas o clásicas. Una apuesta por los siglos más recientes que, además, ha continuado en las últimas semanas.

'Interior de catedral' de Perez Villaamil. / Bellas Artes

Dos nuevas adquisiciones

Y es que otros dos cuadros, adquiridos en sendas subastas el 25 de febrero en Madrid, se han sumado a su repertorio. El primero, 'Interior de Catedral' -adquirido por valor de 25.000 euros en la sala Durán- es un óleo sobre lienzo de 75 x 59 centímetros pintado por el ferrolano Genaro Pérez Villaamil, uno de los dos artistas referentes de la pintura del paisaje de esta época en la que "entran las corrientes del romanticismo" en una España que deja atrás la invasión napoleónica y la Guerra de Independencia y ve consolidarse la burguesía. Como explica el director de la pinacoteca valenciana, Pérez Villaamil es el más "atrevido" dentro de un arte en el que el pintor -más centrado en su caso en el ámbito urbano- "imagina en su mente un paisaje ideal, según lo que quiere transmitir, y lo recrea".

En este caso, González Tornel remarca que la catedral reflejada "no existe, sino que toma como base apuntes de lo que ha visto en sus viajes a Toledo, Burgos o Sevilla y crea una catedral que es muy espectacular". Además, añade, coincide con el momento en el que España entra en "el gran tour que recorrían los viajantes cuando querían ver cultura", una 'España de moda' a la que artistas como Pérez Villaamil "contribuyen con esa imagen que se da del país en el exterior". Una visibilidad que, desde el ámbito más natural del siglo XIX, también dio el otro gran pintor de esta corriente, Eugenio Lucas, cuya obra 'Picos de Europa' formaba ya parte del Bellas Artes desde 2004 gracias a la donación de Pere Maria Orts.

'El joven torero' de Emilio Grau Sala. / Bellas Artes

El segundo cuadro adquirido es 'El joven torero' (1936) del catalán Emilio Grau Sala, otro óleo sobre lienzo de 102 x 81 cm que se compró en Ansorena por 12.000 euros y que "mira a la modernidad figurativa europea". Sobre él, González Tornel afirma que la compra viene a reforzar ese "esfuerzo que se está haciendo para que el espacio que se muestra en el Pérez Castiel avance un poco más" cronológicamente, dando así el relevo a obras como las de Sorolla o Pinazo, profundizando en un periodo en el que "se están desarrollando personalidades como Dalí, Maruja Mallo o Picasso" y ampliando horizontes antes "de la ruptura que supone la Guerra Civil". En 2023, sin ir más lejos, el propio dirigente del museo ya señaló que su intención era llegar hasta, al menos, los años 40 del siglo pasado. Y, ese mismo año, se inauguraron dos salas del siglo XIX y XX dedicadas a la pintura histórica y costumbrista y la pintura social.

'Tiempos Modernos' o Rosario de Velasco

Una prueba de esta apuesta se puede ver también en las exhibiciones actuales de la pinacoteca, donde está en marcha hasta finales de mayo 'Tiempos Modernos', centrada en sus piezas más contemporáneas. Asimismo, como recuerda González Tornel, la adquisición de esta pintura de Grau Sala -que también se podrá ver en las paredes del museo tras la remodelación prevista para las próximas semanas- sigue otras iniciativas de la pinacoteca valenciana como la recuperación de las obras de Rosario de Velasco en la exhibición que se hizo entre finales de 2024 y principios del año pasado junto al Museo Thyssen.

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La exposición 'Tiempos Modernos' que actualmente está en marcha en el Bellas Artes. / JM LOPEZ

Tras todas estas compras, como ya explicó el propio director del Bellas Artes a este diario a finales de 2025, está la meta de consolidar el Bellas Artes como una pinacoteca capaz de ofrecer un relato continuo y contextualizado de la historia de la pintura española, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Eso sí, sin renunciar a su identidad valenciana ni a la proyección nacional e internacional.