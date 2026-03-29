La música en vivo en Valencia engancha más: Casi 27 millones de euros facturados en 2025

No hay nada como disfrutar de la música en vivo. Se respira una atmósfera única, una comunión perfecta entre el artista y el público, del primero al último de los asistentes. Pero escuchar ese sonido en directo también tiene otra faceta, la económica. Una cara que en Valencia cada vez está más de dulce. Tanto es así que la facturación de este sector en la provincia -tomando como baremo la venta de entradas- se incrementó hasta rozar los 27 millones de euros en 2025, más de la mitad de los 46 millones que registró la Comunitat en su conjunto. Y una cifra, dentro de una industria que por primera vez ha superado los 800 millones de euros anuales con Madrid y Barcelona como principales puntales, que sitúa al territorio valenciano prácticamente en el podio de la música en España tras el retroceso de Sevilla y que encuentra en los festivales su principal buque insignia a nivel autonómico.

Esa es la realidad que refleja el último 'Anuario de la Música en Vivo 2026' dado a conocer esta misma semana por la Asociación de Promotores Musicales (APM), que señala como -tras haberse consumado por completo la recuperación del golpe que supuso la covid- durante el pasado ejercicio la música en vivo "se consolidó como un sector maduro, estratégico y clave para la economía y la cultura". "El actual escenario combina la hegemonía de los grandes núcleos urbanos con la progresiva diversificación hacia nuevos focos territoriales, situando a la música en vivo en niveles de relevancia económica comparables a otras industrias culturales", añade el documento de la APM. Pero, ¿hasta qué punto la música en vivo triunfa en el caso valenciano?

Presencia nacional

La respuesta rápida sería que su presencia resulta muy relevante dentro de las giras nacionales, pero -a pesar de la apertura del Roig Arena el pasado año- aún no se sitúa como una parada totalmente obligatoria para los tours internacionales. Como prueba de ello, el informe refleja que Valencia tuvo al menos un concierto de las tres principales giras nacionales en lo que a venta de entradas en España se refiere: Joaquín Sabina, Manuel Carrasco y Antonio Orozco.

En el caso del primero, hubo tres citas el pasado octubre en el Roig Arena. Mientras, el cantante andaluz actuó una vez -también en el recinto multiusos valenciano- y el barcelonés tuvo dos fechas, aunque en su caso en 'La Fonteta'. Pese a esta atracción nacional, Valencia no fue parada en ninguno de los tres grandes tours mundiales que pasaron por España en 2025, concretamente los de Ed Sheeran, Imagine Dragons y AC/DC, que hicieron sus conciertos en Madrid o Barcelona.

Los datos de la música en vivo en España. / APM

Líder en festivales

Donde sí que reina la Comunitat, no obstante, es en otro puntal de la música en vivo como son los festivales. Un tipo de evento que, eso sí, en los últimos días ha estado en el foco por razones distintas en la capital valenciana después de que un fallo judicial inste al Ayuntamiento de la ciudad a adoptar medidas contra el ruido de los conciertos en el entorno de la Ciutat de les Arts, lo que pone en peligro que se puedan celebrar festivales en esta ubicación como el de les Arts o el BigSound.

A pesar de esta incertidumbre actual, a cierre de 2025 la Comunitat Valenciana era la que albergaba un mayor número de público en sus festivales. Y no solo por los 300.000 asistentes registrados en el Arenal Sound de Borriana, líder en esta categoría a nivel nacional, sino también por otros grandes certámenes como el Rototom y el FIB en Benicàssim o el Medusa en Cullera.

Noticias relacionadas

El "fenómeno de los estadios"

En rueda de prensa, el presidente de APM, Pascual Egea, hizo esta semana balance del anuario y aseguró que "va a cambiar el ecosistema musical" a medida que se está consolidando la asistencia a los conciertos de estadio en detrimento de otros formatos. "El fenómeno de los estadios ya ha ocurrido en otros países antes, ahora está llegando aquí y el público está yendo y dejando de ir a los festivales, en parte también por el trato que se da al público, porque este ahora demanda ver un espectáculo completo y no uno adaptado", concluyó Egea.