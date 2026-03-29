'AGO', la primera serie sobre Jaume I tiene creador alemán y al director de La Casa de Papel a los mandos

Durante este 2026 se están conmemorando los 750 años del fallecimiento de una figura trascendental para la historia valenciana, la de Jaume I. Un personaje, de huella imborrable y legado más allá de su faceta como conquistador, que pese a su importancia no ha tenido su merecida repercusión -más allá de algunos documentales- en la gran pantalla. Una circunstancia que pretende cambiar 'AGO', una ambiciosa serie internacional que ha surgido de la mente -y, sobre todo, la investigación- de un ciudadano alemán como Markus L. Stern y que contará con uno de los directores de La Casa de Papel, Javier Quintas, a los mandos. Sin embargo, ¿qué hay detrás de que un teutón haya preferido apostar por un rey de la Casa de Aragón en vez de por uno de los pueblos germánicos?

Como explica el propio Stern, ese primer contacto con Jaume I fue "cuando estaba estudiando Historia en la universidad, que fue cuando descubrí esa figura y lo interesante que era". "Yo siempre he estado interado en la cultura española y en la Edad Media, por eso ya tenía mucho interés", remarca. No obstante, fue cuando conoció a Jesus Sans -uno de los productores de 'AGO' y cofundador junto a Quintas y Pepón Sigler de Sea Camel Europa- durante esa etapa en Alemania y "hablamos del rey Jaume", cuando esta idea de hacer una producción audiovisual comenzó a tomar forma.

Una "figura interesante"

"Me pareció una figura interesante por cómo logró combinar durante su reinado en Valencia todas esas culturas y creencias que había en aquellos días. Había árabes, judíos, cristianos... y logró que hubiera paz entre ellos", afirma el creador, que también ve como otro de los puntos fundamentales para que se decidiera a hacer una serie sobre el 'Conqueridor' el papel que jugó la segunda mujer de Jaume I, Violante de Hungría. "Era muy inteligente y estaba más involucrada en las decisiones de lo que nos pensamos. Este tipo de relaciones eran muy poderosas, algo muy moderno, y necesitan ser contadas", añade Stern sobre otro de esos ángulos claves que se gestó tras una investigación en la que reconoce que ha acumulado "milés de páginas" sobre el monarca y la época. "Amo Valencia. Hay mucha historia por contar aquí", insiste sobre una visión que comparten Sans y Quintas.

La estatua de Jaume I en el Parterre de València / Fernando Bustamante

En palabras del primero, es un tipo de relato que el audiovisual "no está aprovechando". "Siempre decimos que la gran ventaja de centrar historias en una figura como la de Jaume I y la época es que por fin llevarías a la pantalla algo internacional relacionado con la Edad Media en lo que no aparecen ni vikingos, ni los templarios son el eje, ni más reyes sajones. Aquí hay una perspectiva de esa Edad Media vivida en la Península Ibérica y de esa cultura árabe que estuvo 800 años con nosotros", remarca. Una producción, añade Quintas, que está "llena de aventuras, de acción" y que busca "despertar ese interés internacional". No en vano, aunque se centra en la figura del rey Jaume I y se quiere reflejar también esos aspectos filosóficos y políticos del personaje, tiene "esa perspectiva para que, desde cualquier sitio y aunque no conozcan la figura, pueda ser apasionante".

Una producción "ambiciosa"

Asimismo, en otra palabra coinciden tanto Javier Quintas como Jesus Sans. Y esa es la "ambición" que hay tras este proyecto que se rodará en inglés gracias a la adaptación de los guiones al idioma de Shakespeare que ha hecho la esposa de Markus, Birgit. "Es ambicioso desde el punto de vista narrativo, visual y de la producción", destaca el director. "Desde el primer momento en el que Markus se nos acercó con esta propuesta, lo que teníamos claro es que no podíamos manejarnos con los presupuestos habituales que manejan las series españolas, sino que nos planteamos unos más cercanos a, por comparar, Juego de Tronos o cualquiera de estas series", coincide el productor, que señala que su "base de inversión" procede de Emiratos Árabes o la India, lo que "nos permite tener otro tipo de filosofía" y contar con "cierto nivel de independencia" a la hora de decidir cuando se inicia la producción.

Porque la intención es dar a esta iniciativa "un aspecto muy cinematrográfico" y que "no sufra la calidad". Para ello, añade, "vamos a intentar no llevar ritmo de producción de televisión, sino más bien de cine, con temporadas más cortas que nos van a permitir ofrecer esa calidad". Debido a ello, el planteamiento es hacer una temporada inicial de seis capítulos comenzando -explica Stern- "cuando Jaume se acerca con sus tropas para hacer caer la ciudad" con posibilidad de alargarla en función del resultado. Un ritmo que se adapta a las tendencias actuales. "La gente joven, sobre todo, quiere inmediatez, rapidez y seis capítulos creo que ahora te llenan", argumenta Quintas.

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Birgit Stern, Javier Quintas, Jesus Sans y Markus L. Stern., en el Mercat del Grau de València / Francisco Calabuig

En "fase de desarrollo"

De momento, el proyecto está aún "en fase de desarrollo" y "sin un plazo concreto" para que esté terminado y se pueda estrenar. Eso sí, lo que tienen claro sus impulsores es que "preferimos ir con un producto acabado y venderlo luego a quien toque, sea plataforma o sea tele, pero que no influyan realmente en lo que pretendemos hacer con esta historia". Además, en la profundización de ese relato y como no podía ser de otra manera, tendrán un papel fundamental las localizaciones valencianas. "Hay lugares interesantes aquí en los que podemos rodar, donde vemos claramente escenas", destaca Stern. "Lo que nos ofrece en sí la Comunitat Valenciana es que nos permite mucho trabajar en esa línea. Hay lugares que son muy poco conocidos y que, sin embargo, son fantásticos. Y, por supuesto, también esperamos poder utilizar los estudios de la Ciudad de la Luz", concluye Sans. Porque la primera serie sobre Jaume I está hoy más cerca.