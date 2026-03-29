València acoge esta Semana Santa la primera misa negra abierta al público en España
El I Coven Blasfemia, que tendrá lugar en la sala 16 Toneladas, combinará música, literatura, performances y venta de objetos temáticos con el objetivo de desafiar ideas preconcebidas sobre el satanismo contemporáneo
València celebrará el próximo 1 de abril, víspera de Jueves Santo, la primera misa negra satánica abierta al público en España, una ceremonia que tendrá lugar en la sala 16 Toneladas como acto central del I Coven Blasfemia, un evento cultural y musical inspirado en la imaginería satanista.
La misa negra, considerada una de las ceremonias más representativas del satanismo moderno, se plantea en esta ocasión como una performance ritualizada con fuerte simbolismo feminista y reivindicativo. Según explican las organizadoras, la ceremonia incluirá una invocación simbólica y una puesta en escena inspirada en arquetipos como Lilith, figura mitológica asociada a la rebeldía femenina. La propuesta se desarrollará con un enfoque psicodramático y escénico, sin algunos elementos tradicionales del "satanismo laveyano".
El origen histórico de la misa negra se remonta a los mitos difundidos en los siglos XVIII y XIX sobre supuestos ritos satánicos que parodiaban la liturgia cristiana. Posteriormente, la Iglesia de Satán fundada en 1966 por Anton LaVey incorporó este tipo de ceremonias como parte de su imaginario simbólico. En el evento valenciano, la ceremonia se presenta como un acto performativo con carácter simbólico y artístico.
Libros satánicos y música demóniaca
La misa negra será el acto central del I Coven Blasfemia, una iniciativa impulsada por dos figuras del satanismo en España, Satanic Minerva y María Satán, que han concebido el encuentro como un espacio cultural donde confluyen música, literatura, performances y venta de objetos temáticos. Según las promotoras, el objetivo es cuestionar ideas preconcebidas y generar reflexión desde el arte y la provocación simbólica.
El programa comenzará a las 18:30 horas con la presentación del libro Satanismo. Historia del culto al mal (Almuzara, 2024), del escritor valenciano Javier Cavanilles. A continuación, actuarán las artistas Glamnis y Miss Loot, referentes del burlesque en España.
La parte musical tendrá un papel destacado con un doble concierto encabezado por el grupo valenciano Deaf Devils, una banda de death punk cuya estética remite a la película La naranja mecánica y cuyo álbum debut ha sido señalado como uno de los lanzamientos más destacados de 2025. También actuará la banda madrileña Matarte Sería Poco, en la que participan músicos procedentes de formaciones como Hamlet, Comando 9 mm, Chula y TDK.
Durante toda la velada habrá además sesiones de DJ, performances y puestos de venta de objetos relacionados con la temática satánica. El evento contará como maestra de ceremonias con la drag queen brasileña Lady Cirka.
Desafío a lo establecido
Las organizadoras describen el Coven Blasfemia como un espacio artístico donde “palabra, música y arte se cruzan para desafiar lo establecido”, con la intención de fomentar el debate y desmontar prejuicios sobre el satanismo contemporáneo. También subrayan que el encuentro pretende combinar reflexión cultural y entretenimiento, con un enfoque que prioriza la libertad de expresión y la experimentación escénica.
El I Coven Blasfemia se celebrará íntegramente el 1 de abril en la sala 16 Toneladas de València y supone la primera edición de un formato que aspira a consolidarse como cita cultural alternativa en la ciudad.
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