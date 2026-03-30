Compromís denuncia que la liquidación del Palau de la Música confirma que el presupuesto de 2025 estaba “hinchado

El gobierno municipal del Ayuntamiento de València dará cuenta mañana, en el pleno ordinario, de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025 de los organismos autónomos dependientes del consistorio. Entre ellos figura la OAM Palau de la Música, cuya liquidación, según ha denunciado Compromís, evidencia un desfase entre las previsiones iniciales y la ejecución real de los ingresos.

La formación sostiene que la Intervención Delegada del Palau de la Música confirma que la ejecución de los recursos propios del organismo fue del 56,52 %, con un defecto de previsión de 1.401.903,59 euros respecto al importe inicial contemplado en el presupuesto.

La exconcejala de Cultura y actual coportavoz de Compromís València, Gloria Tello, afirma que estos datos corroboran las advertencias que, según recuerda, ya se hicieron cuando se presentó el proyecto presupuestario para 2025. “Como ya denunciamos públicamente y les advirtió la misma Intervención del Ayuntamiento cuando presentaron su proyecto de Presupuesto para el 2025, este era totalmente desproporcionado respecto a la liquidación del año anterior”, ha señalado.

Compromís también cuestiona la previsión de ingresos del organismo autónomo. Según Tello, el Palau registró 1.517.892,12 euros menos de los previstos inicialmente. A juicio de la coalición, esta diferencia demuestra que las cuentas se elaboraron sin el rigor suficiente y con estimaciones alejadas de la realidad.

Otro de los aspectos criticados por la formación es la captación de mecenazgo. Según ha indicado la exresponsable municipal de Cultura, el equipo de gobierno de PP y Vox anunció que lograría incorporar un número elevado de mecenas, aunque finalmente solo se han conseguido cinco, con una desviación de 89.400 euros respecto a lo presupuestado.

Además de las discrepancias en materia de ingresos, Compromís denuncia irregularidades en la gestión del gasto. En este sentido, Tello asegura que el Palau de la Música cerró 2025 con facturas por valor de 1.136.036,88 euros que fueron objeto de reconocimiento de obligación omitiendo la autorización y disposición previa del gasto. A ello se suman, según detalla, reconocimientos extrajudiciales de obligación por servicios, arrendamientos, cánones, suministros y otros conceptos por importe de 61.050,90 euros.

La coalición concluye que la liquidación presupuestaria pone de manifiesto, a su juicio, una gestión deficiente del organismo autónomo. En palabras de Gloria Tello, el ejecutivo local “no solo se ha dedicado a hinchar el presupuesto del Palau de la Música, incluyendo grandes cifras de ingresos propios y externos irreales, sino que, además, ha estado incapaz de ejecutar las propias partidas presupuestarias”.