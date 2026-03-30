El IVC y la Universitat de València presentan el ciclo 'La Edad Media en el cine' en la Filmoteca Valenciana

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y el departamento de Historia Medieval de la Universitat de València (UV) presentan la décima edición del ciclo 'La Edad Media en el cine', que podrá verse en la Filmoteca Valenciana hasta el 18 de abril.

Las sesiones se iniciarán este martes, 31 de marzo, a las 18.00 horas, con esa película, 'La pasión de Juana de Arco' (1928), dirigida por Carl Theodor Dreyer. Esta sesión contará con presentación y posterior coloquio a cargo de Sandra Bernabéu, profesora de Historia Medieval de la Universitat de València, y de José Antonio Hurtado, historiador y crítico de cine. La película podrá volver a verse el 3 de abril, a las 18.00 horas.

'La pasión de Juana de Arco' se centra en uno de los episodios más destacados de la Guerra de los Cien Años: el martirio de Juana de Arco. En 1431, después de haber conducido a las tropas francesas a la victoria, Juana es arrestada y acusada de brujería. La joven declara haber recibido de Dios la misión de salvar a Francia, por lo que es acusada de blasfema ante un tribunal eclesiástico.

Célebre por su sobrio estilo visual, la película de Dreyer crea un drama cautivador a partir de sus imponentes primeros planos, que intercalan a una Juana sollozante, papel interpretado por Maria Falconetti, con las penetrantes miradas de sus fervorosos inquisidores, ha expuesto la administración autonómica.

Igualmente, ha destacado que en el reparto y el equipo técnico de esta producción francesa destacan el dramaturgo Antonin Artaud, interpretando al deán de Ruan, y Rudolph Maté, uno de los grandes directores de fotografía de la historia del cine que años después iniciaría su carrera como director en Hollywood.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha señalado que el objetivo de este ciclo es "indagar sobre la imagen que ha proyectado el cine a lo largo de su historia sobre la Edad Media". Asimismo, ha indicado que "también es una oportunidad de ver en pantalla grande 'La pasión de Juana de Arco', una las mejores y más influyentes películas de la historia del cine y un clásico fundamental de la última etapa del cine mudo".

"Macbeth"

El 14 de abril, a las 18.00 horas, se proyectará 'Macbeth' (2015), dirigida por Justin Kurzel. Esta sesión contará con presentación y posterior coloquio a cargo de Juan Vicente García Marsilla, catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València y coordinador del ciclo, y Áurea Ortiz, historiadora y técnica de Programación de la Filmoteca Valenciana. Ambos son autores del libro 'Del castillo al plató: 50 miradas de cine sobre la Edad Media'.

'Macbeth' podrá volver a verse el 18 de abril, a las 18.00 horas. Desde la Generalitat han apuntado que "la adaptación cinematográfica de la obra teatral de William Shakespeare que dirigió el australiano Justin Kurzel en 2015, con un reparto estelar encabezado por Michael Fassbender y Marion Cotillard, es una ambiciosa producción entre Francia y Gran Bretaña rodada en las Tierras Altas de Escocia que se aleja de la fórmula del teatro filmado y opta por potenciar el lenguaje cinematográfico".

"El resultado es una película tenebrista, oscura, impregnada de barro y sangre, violenta en extremo, muy estilizada, y que juega con interpretaciones extraordinarias y una potente puesta en escena", han concretado la misma fuente.

Sala Joan Fuster

Este ciclo también cuenta con proyecciones en la sala Joan Fuster de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València hasta abril.

Al igual que en las sesiones organizadas en la Filmoteca Valenciana, las proyecciones en la sala Joan Fuster cuentan con presentaciones y coloquios a cargo de historiadores, medievalistas y críticos cinematográficos.

Las proyecciones del ciclo en este recinto de la Facultad de Geografía e Historia se iniciaron en febrero. Entre las películas programadas figuran 'La pasión de Beatrice' (1987), de Bertrand Tavernier; 'Los visitantes de la noche' (1942), de Marcel Carné, y 'El Cid' (1961), de Anthony Mann.