Josep Lluís Barona ingresa en la Real Academia de Historia

El catedrático de Historia de la Ciencia de la UV, Josep Lluís Barona será nuevo académico de la Real Academia de la Historia a propuesta de los académicos Francisco Javier Puerto, catedrático de Historia de la Farmacia; Vicente Pérez Moreda, catedrático de Historia e Instituciones Económicas y especialista en Demografía Histórica; y Luis Alberto de Cuenca, filólogo clásico y poeta.

Para Josep Lluís Barona ser académico supone el reconocimiento a una larga trayectoria dedicada a la historia de la salud y la medicina, un ámbito que, señala, ha ocupado tradicionalmente una posición secundaria dentro del conjunto de las ciencias históricas. Este nombramiento también contribuye a poner en valor la historia de la medicina y de la ciencia. Barona apunta que esta distinción, refuerza la presencia y visibilidad de la Universitat de València.

El catedrático se suma como académico correspondiente en Valencia al catedrático de Historia Contemporánea y exrector de la Universitat de València Pedro Ruiz Torres, quien ingresó en la institución en 1988.

Josep L. Barona es investigador visitante en la Facultad de Estudios Avanzados (Kumamoto, Japón) desde 2016, también ha sido investigador en el Rockefeller Archive Center (Nueva York) e investigador Salvador de Madariaga en el Instituto Universitario Europeo (Florencia). Profesor visitante en las Universidades de Oxford (Trinity College y Wellcome Unit for History of Medicine) y Bergen. Además, es miembro del Institut d’Estudis Catalans (Secció de Ciències Biològiques), la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales, de la Universidad de Salamanca.

Sus principales líneas de investigación se han centrado en las políticas de salud como diplomacia internacional y en las políticas de nutrición en las crisis de la Europa de entreguerras desde una perspectiva transnacional. Ha desarrollado trabajos sobre el exilio de médicos y científicos republicanos, sobre la sanidad rural y sobre historia de la fisiología contemporánea. Sus trabajos reivindican la salud y la enfermedad como referente esencial para la evolución de las sociedades. Ha dedicado trabajos al exilio de médicos y científicos republicanos y a la historia de la fisiología.