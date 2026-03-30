Todas las lenguas, todas las canciones, todos los encuentros

La lengua, las lenguas, mejor, atraviesan 'Brasiliano' (No Format), el décimo álbum de Lucas Santana, brasileño afincando en Francia, hijo de uno de los grandes productores de los músicos tropicalistas, y colaborador de artistas como Gilberto Gil, Chico Science, Naçao Zumbi, Marisa Monte, Daniela Mercuri... Ocho idiomas, ocho, incluido el no oficial que titula el disco (una mezcla de portugués y lenguajes indígenas y africanos) para reivindicar una identidad cultural que se traslada también a la música que ofrece Lucas, un 'melting pot' de ritmos que han germinado en las calles. Si revisamos el listado de colaboradores (casi uno por canción), tendremos una idea más clara de en qué coordenadas se mueve este 'Brasiliano', en una de cuyas letras se dice «Escucha tu idioma / reconoce a tu gente / para que nuestra historia no vuelva a ser borrada». Ahí va: Gilberto Gil, Taimara Takua y Oxmo Puccino, Cocanha, Dimartino, Flavia, Marina Lado, Chico César, Rachel Reis, Piers Faccini y Os Paralamas do Sucesso. Un multilingüismo que incide notable y gozosamente en la expresión musical. Lucas se ha autoproducido con tino y el resultado es un artefacto sonoro poliédrico, excitante y de gran pulso.

"Diversidad / Tribal / Transgénero / Hispano / Verde / Fluoruro / Mujer / Odio / Injusticia...". Kim Gordon va recitando esa letanía en 'Bye Bye 2025', una de las piezas de su disco 'Play Me' (Matador / Popstock!) , una canción que de alguna forma continúa la línea de 'Bye Bye', pieza incluida en 'The Collective', su álbum anterior. Gordon, 72 años, fue fundadora del grupo Sonic Youth, y el que nos ocupa es su tercer disco en solitario, en el que arremete contra todo lo que le apetece, pero, de la mano del productor Justin Raisen, quien ya ha trabajado con ella. Eso significa que aquí la distorsión guitarrera no marca el camino a seguir (un recuerdo de esas cuerdas se escucha en 'Not Today', pero los devaneos electrónicos trazan la línea. En ocasiones pueden ser ritmos rotos y perturbadores, y en otras, desarrollos menos agitados, pero igual de sugerentes. Kim canta con premeditada desgana o deliberada ansiedad, según los casos. De cualquier forma, estamos ante un trabajo singular, arrollador, diría. Gordon sabe muy bien que los medios solo son una herramienta para seguir alterando la improductiva tranquilidad de quien cree que la música es para la ducha. Puede que ella se la ponga en la bañera, pero no se restriega con una esponja bandiblú, sino con un exfoliante guante de crin.

Bonnie Prince Billy y Yasmine Hamdan

El año pasado, Bonnie Prince Billy (Will Oldham para los amigos) editó 'Purple Bird', su su vigesimosegundo álbum, grabado en Nashville, que fue todo un tratado de country. Pero ahora, con el hermoso 'We Are Together Again' (Domino / Music As Usual), las aguas vuelven a su cauce. El disco comienza con 'Why Is The Lion?', donde se pregunta "Al elevarse del suelo del ring y oír a alguien cantar / ¿Es mi voz, o, mejor aún, la nuestra?", y se cierra con 'Bride Of The Lion', donde viene a decir que es la voz de todos, "todos, que empiezan a traer una intención que limpia y purifica". En 'We Are Together Again' hay voces excepcionales, acordeón, tuba, clarinete, saxo, violines, cello y viola, pero sobre todo encontramos una colección de canciones elaboradas con sentido, arregladas con talento e interpretadas magníficamente. No es álbum de una sola escucha ni material para unas prisas; es una oferta deliciosa que requiere la misma atención que el autor y sus colegas han puesto en su creación. Es lo que hay.

La libanesa Yasmine Hamdan. / EL PERIÓDICO

La libanesa Yasmine Hamdan, que formó parte del recordado dúo Soapkills, no editaba canciones nuevas desde 'Al Jamilat' (2017) y la recuperamos ahora con 'I Remember I Forget' (Crammed), donde profundiza brillantemente en lo que podríamos denominar trip hop árabe. Cada pieza del disco despide aromas cautivadores, ya sea por la cadencia de su ritmo o por su sinuosidad. Yasmine combina con habilidad la vena dramática de las grandes divas de Oriente Medio con la tensión liberada de su propio desarrollo artístico. Hay momentos en los que la apuesta resulta inquietante, pero en otras ocasiones despide mucha luz. Tal vez sea la sosegada combinación de melacolía y júbilo. En una de las piezas escuchamos «quédate conmigo para que pase la noche», y en 'The Beatiful Losers', Yasmine se pregunta: "¿Cómo se rinde la esperanza? ¿Cómo regresa?». Lo mejor es que es ella quien está de vuelta.

Altin Gün y Las Legañas

Altin Gün es un sexteto residente en Holanda formado por músicos turcos, holandeses e indonesios, cuya base musical es la puesta al día del llamado folk-rock de Anatolia. 'Garip' (Glitterbeat), que viene a significar algo así como extraño, desconocido o exótico, lleva a su vibrante terreno 10 canciones de Neset Ertas (1938-2012), uno de los grandes folcloristas de Anatolia. Una reformulación que contribuye a la expansión de las piezas de quien también fue un reconocido intérprete de baglama (instrumento musical de cuerda de procedencia turca). Altin Gün construye así un universo de arabescos, rock progresivo y psicodelia, con algunos dejes jazz y alguna pasada por la Costa Oeste. Todo un colocón, este Garip.

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Las Legañas. Qué nombre tan feo para el grupo almeriense liderado por la compositora, cantante y guitarrista María Makia, quien fue también creadora de Makia Subversiva. 'Cicatrices' (Autoproducido) es el segundo álbum de trío que completan Julio Úbeda (bajo y voz) y Pablo García (batería y voz). Canciones poderosas de raíz punk que no desechan otros caminos, y letras comprometidas con la vida. No todo brilla igual, pero tampoco hay zonas oscuras.