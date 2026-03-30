El Museo de Bellas Artes de València adquiere 'Samaritanas' de Julio Romero de Torres por 140.000 euros

El Museo de Bellas Artes de València suma y sigue en su misión -acrecentada en los últimos años- de no solo de completar su cada vez más relevante variedad de obras de finales del siglo XIX y principios del XX, sino también en ofrecer un "contexto adecuado" a los numerosos lienzos que la pinacoteca tiene de artistas valencianos de este periodo como Sorolla. Y es que tras contar ya entre sus posesiones con piezas de pintores como Ignacio Zuloaga, José Gutiérrez-Solana o Ramón Casas, ahora es otro referente como Julio Romero de Torres (1874-1930) el que se suma a su colección.

En concreto, el museo valenciano adquirió en la sala Balclis de Barcelona el pasado 12 de marzo -a cambio de 140.000 euros, según se refleja en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- el cuadro 'Samaritanas', un óleo y temple sobre lienzo de 111 × 121 centímetros firmado por el artista cordobés. Una obra, también conocida como 'Hermanas Pastor' y 'En el pozo', que como explica -tras ser consultado por este diario- el director del Bellas Artes, Pablo González Tornel, permite "dar valor y contexto" a las pinturas valencianas de este momento mostrando, además, "todas las escuelas" presentes en España en la época.

En este caso, se trata de una pieza "muy discreta" y "simbolista" de un artista francamente cotizado. Y es que pese a ser un importe destacado -los 140.000 euros abonados son 10.000 más que los pagados el pasado año por el 'Carnaval en las ventas' de Gutiérrez Solana y supera en 20.000 euros los que se desembolsaron por 'La señora de Atucha' de Zuloaga, dos de las obras por la que más inversión ha hecho la pinacoteca en los últimos tiempos- también es una cifra considerablemente inferior a lo que han costado otros Romero de Torres recientemente. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba se hizo en 2024 con su obra 'Rivalidad' a cambio de 700.000 euros.

Religión y Lope de Vega

Más allá de su valor y de ser la primera obra de este autor que entra en la colección del museo, González Tornel destaca como 'Samaritanas' "tiene una referencia bíblica", pero a la vez "muestra a mujeres con un cántaro en un pozo", algo que recuerda a la obra de Lope de Vega, 'La moza de cántaro'. Con ello, el dirigente del antiguo convento de San Pío V resalta como también tiene esa "vía femenina" que se puede explorar discursivamente. "Es importante que igual que tienes que tener un torero de Zuloaga tengas una mujer andaluza de Romero de Torres", argumenta González Tornel sobre un artista de que descarta, a priori, que se vayan a comprar más obras en el futuro cercano.

Firma de Julio Romero de Torres en el cuadro. / Bellas Artes

No obstante, el experto recuerda también como las obras del artista cordobés tuvieron tanto partidarios como detractores en su momento. Por una parte, "era uno de los pintores preferidos de la Generación del 98 como Unamuno o Valle Inclán porque mostraba esa España oscura que conectaba con su imagen también del país", destaca. Pero, a la vez, cuando se hizo la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1906 en Madrid, se vetaron obras de este autor como 'Vividoras del amor' por inmorales y por no encajar con lo aceptado académicamente. Eso lo llevó a la conocida como 'Sala del Crimen', donde "se exilió" a los que tenían una visión más sombría o costumbrista de España.

Noticias relacionadas

Una colección "bastante completa"

Del mismo modo, el cuadro de Romero de Torres será otra de esas piezas que pasarán a estar visibles para los visitantes una vez se lleva a cabo la "reforma" expositiva que el Bellas Artes está preparando para finales del mes de abril o principios de mayo. Y es que su adquisición entronca directamente con esa intención de "completar" ese final del siglo XIX y principios del XX por el que se ha venido apostando en las casas de subasta en los últimos tiempos. "Se va a quedar una colección bastante completa", reconoce al respecto González Tornel, que aventura que las adquisiciones en esta época a partir de ahora serán más "casos excepcionales". Eso sí, con una excepción. "Habrá que estar al quite por si surge alguna obra buena de mujeres artistas de este periodo" como Maruja Mallo, destaca el director del museo sobre un foco que permitiría "completar" las piezas de María Sorolla o Rosario de Velasco que ya forman parte del catálogo de la pinacoteca.