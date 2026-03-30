Nueva etapa para el Acuario Fluvial de Zaragoza: lo gestionará la empresa del Oceanogràfic de Valencia

Cambio de rumbo en el Acuario Fluvial de Zaragoza. La empresa que se encarga del mantenimiento del Oceanogràfic de Valencia asumirá a partir de ahora la gestión del acuario fluvial más grande de Europa, hasta ahora en manos de la familia Morte, la misma que durante los últimos 50 años se ha encargado de explotar el Parque de Atracciones.

Según informan desde el Gobierno de Aragón, Expo Zaragoza Empresarial, adscrita a la Corporación de Empresas Públicas y participada en un 97,91% por el Gobierno de Aragón y en un 2,09% por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha autorizado la cesión contractual para la gestión del acuario, propiedad de la sociedad pública. Será a partir de este miércoles cuando el grupo empresarial de Global Omnium asumirá la gestión íntegra tras el acuerdo alcanzado con Expo Zaragoza Empresarial.

Según pudo saber este diario, fue el propio equipo de Jesús Morte el que contactó y tanteó a Global Imnium. La situación económica de la empresa que digire Morte, en preconcurso de acreedores, le ha obligado a desprenderse de este activo en su mejor momento, puesto que había alcanzado el mayor número de visitantes en 14 años.

Según destacan desde el Gobierno autonómico, "el conocimiento técnico, biológico y operativo permitirá dar continuidad a la actividad del acuario zaragozano, manteniendo los estándares de funcionamiento, mantenimiento y cuidado de los animales propios de instalaciones de referencia en el ámbito nacional", convierten a Global Imnium en la mejor alternativa para garantizar las condiciones óptimas para las especies y reforzando el papel del Acuario de Zaragoza como espacio de sensibilización ambienta.

8.000 m2 y 350 especies

El Acuario Fluvial de Zaragoza, además de ser el más grande de Europa, es uno de los tres pabellones temáticos pensados para la Expo del Agua de 2008 que hoy en día sigue funcionando con éxito. Es obra del arquitecto Álvaro Planchuelo y es el único de los edificios de la Expo que ha funcionado de forma ininterrumpida desde la celebración de la Expo.

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Estas instalaciones cuenta con 8.000 m2 construidos, de los cuales 3.400 m2 son expositivos, y en sus 70 peceras se alojan más de 5.000 animales de más de 350 especies distintas de fauna fluvial característica de cada uno de los cinco ríos representados: Nilo, Mekong, Amazonas, Murray-Darling y el Ebro.