Arranca Espígol Nest, la primera residencia de escritura de guion de la Comunitat Valenciana

'Idealistas' de Joana M. Ortueta, 'Cólera', de Jose Luis Lázaro, 'Les que estan' de Gala Diaz, 'Qui mesura les muntanyes' de Alba Iranzo, 'Hasta que el cuerpo aguante', de Claudia Estrada y 'Cosecha' del colectivo Coentores, formado por Irene Klein, Gabriela Gómez y Carmen de Rueda, son los proyectos seleccionados para participar en la primera edición de Espígol Nest. Se trata de cinco proyectos de ficción y uno documental, cuatro en castellano y dos en valenciano y un total de ocho guionistas que durante 14 días convivirán en la localidad de Herbers (Els Ports) dentro de esta actividad pionera en la Comunitat Valenciana.

La residencia Espígol Nest ha sido presentado por Luis Gosalbez, director adjunto de audiovisual y cinematografía del IVC, junto a los responsables del proyecto, Javier Vilalta de la Associació Àmbit, Teresa Cebrian, coordinadora d’EDAV, Laura García Andreu, directora de Espígol Nest y Daniel Pallarés, Alcalde de Herbers.

Espígol Nest, la primera residencia de escritura de guion de la CV / Levante-EMV

“Esta residencia no es solo un lugar de trabajo para guionistas. Es una herramienta de transformación. Nos permite visibilizar el medio rural no como un espacio vacío o en declive, sino como un entorno vivo, creativo y lleno de oportunidades.”, indica Daniel Pallarés, alcalde de Herbés. “Àmbit ha demostrado un compromiso firme con Herbés, impulsando proyectos culturales de gran valor como el Espliego Fest, que han situado nuestro municipio en el mapa cultural y han generado un impacto muy positivo en nuestra comunidad.”

Este proyecto nacido de los encuentros de guionistas desarrollados en las últimas ediciones del Festival de cine de Herbers, Espígol Fest, supone ampliar la actividad cultural, vinculada a la creación y la industria audiovisual en esta población como parte de una estrategia integral de lucha contra la despoblación.

“Para Àmbit es fundamental que la actividad se expanda y crezca de manera sostenida, sostenible y coherente con la identidad de Herbers”, comenta Javier Vilalta Director de Àmbit y alma mater del proyecto, “y que además lo haga alineada con los objetivos de nuestro trabajo por la plena inclusión de personas en situación vulnerable tras su paso por centros penitenciarios”, explica Vilalta.

Lograr hacer realidad esta actividad ha sido un esfuerzo compartido junto a EDAV, la Associació d'escriptors de l’Audiovisual Valencià, que ha formado parte de los encuentros de guionistas, ha puesto a disposición de la actividad a parte de sus asociados y ha hecho gran parte de difusión de la convocatoria entre entidades especializadas, logrando alcanzar un total de 45 proyectos recibidos.

“El nivel ha sido alto y la elección de los seis proyectos ha sido compleja, ya que a la calidad artística de los guiones presentados había que sumar la necesidad de mantener cierto equilibrio en las temáticas”, confirma Laura Garciía Andreu, directora de la residencia. “Estamos convencidas de que el tiempo de escritura, las actividades propuestas y la interacción con mentores y mentoras hará crecer y evolucionar estos proyectos de manera firme”, añade la directora y cineasta.

Mentoría personalizada

Cada proyecto contará con una mentoría personalizada. Estas correrán a cargo de Avelina Prat, María Mínguez, Rafa Molés, Mila Luengo, Fran Ruvira y Sergi Miralles, pero también habrá un guionista invitado a realizar una mentoría especial, el director Carlos Marqués-Marcet, que también compartirá sus propios procesos de escritura y creación.

A todo este trabajo interno se sumarán actividades creadas para favorecer la interacción con la población local, por lo que los sábados 18 y 25 de abril por la tarde, la sala del Delme se abrirá para compartir experiencias, vivencias, y parte de sus trabajos anteriores, con vecinos y vecinas que quieran saber algo más de este grupo de guionistas con quienes convivirán durante dos semanas.

La residencia presencial tendrá lugar entre los días 14 y 28 de abril, mientras que en los meses de mayo y junio se darán las dos mentorías virtuales de seguimiento para finalmente hacer una presentación de los resultados de la residencia el 18 de julio, durante la celebración de Espígol Fest.

Espígol Nest es una actividad organizada por la Associació Àmbit y el Ayuntamiento de Herbers en colaboración con la Associació d'Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV) y con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Institut Valencià de Cultura.