El IVAM propone disfrutar de unas Pascuas en familia con danza, visitas, música y cuentos

El IVAM reactiva su biblioteca familiar 'Moguda' y acogerá actividades familiares de danza, música o cuentos ilustrados, así como las visitas comentadas para el público en general a las exposiciones del museo con motivo de las vacaciones de Pascua.

Las actividades se enmarcan dentro del programa específico 'Contentos como unas Pascuas' que reúne, del 2 al 12 de abril, diferentes propuestas de experimentación y juego en familia.

Las propuestas parten de la curiosidad y la creación artística y están dirigidas a públicos diversos. Espacios autónomos diseñados para la infancia. El museo pone de nuevo en marcha la biblioteca familiar del IVAM, un espacio de lectura y relax habilitado especialmente para el uso y disfrute de la primera infancia.

La biblioteca 'Moguda', que estará abierta en horario de museo, cuenta con libros de autores como Hervé Tullet, Eric Carle o Menena Cottin, así como con las últimas ediciones y catálogos de exposiciones del IVAM para compartir en familia.

El público que se acerque al museo podrá disfrutar también de 'El rincón de luz', un espacio gratuito de juego libre que utiliza la pedagogía de la luz como fondo para acercar la colección del IVAM a los bebés y a la primera infancia. La instalación estará abierta del 2 al 12 de abril y requiere reserva previa.

También permanece abierta la 'Sala blanda' del IVAM, un espacio de juego y descanso especialmente acondicionado para familias con bebés hasta doce meses.

El sábado 4 de abril se celebrará una 'visiteta' a la exposición 'Territorios en tránsito/Solo dúo: Anna Talens & Mar Guerrero', mientras que el 8 de abril la 'visiteta' recorrerá la muestra de la artista peruana Andea Canepa.

El equipo de mediación del IVAM ha diseñado esta actividad dirigida a las familias con bebés que deseen disfrutar de las exposiciones con una visita adaptada a sus necesidades. También la muestra 'Andrea Canepa. Entre lo profundo y lo distante 'acogerá el 5 de abril la actividad 'La veueta del museu', un recorrido cantado en familia, a cargo de la soprano Quiteria Muñóz y la mediadora Sonia Gil, con el objetivo de aprender a escuchar las obras de arte.

El programa pascuero del IVAM se completa el 7 de abril con '¡Menuda danza!', un taller conducido por las bailarinas de danza contemporánea Marta García y Paula Romero que girará en torno a la recién inaugurada exposición 'La mujer en la obra de Julio González'.

La actividad, dirigida a familias con niños de entre 2 a 6 años interesadas en la danza y el movimiento libre, pretende familiarizar al público con el proceso artístico a través de los cuatro elementos que provocan la vida y la creación: agua, aire, tierra y fuego.

Las actividades contarán también con un taller de narración a cargo de Elisa M Matallín, y un taller intergeneracional, en el que abuelos y abuelas, nietos y nietas podrán acercarse a la exposición 'Territorios en tránsito/Solo dúo: Anna Talens & Mar Guerrero'.

Visitas comentadas

Además, los días 3, 4, 10, 11 y 12 de abril se ofrecerán visitas comentadas de la mano del equipo de mediación del museo a las exposiciones 'Territorios en tránsito/Solo dúo: Anna Talens & Mar Guerrero', 'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo', 'A media lumbre', 'La mujer en la obra de Julio González' y 'Andrea Canepa.

Entre lo profundo y lo distante', una exposición que se despide del público el próximo 12 de abril. Todas las actividades, a excepción de 'La Sala Blanda' y 'Moguda', requieren reserva previa en la página web del IVAM.