Un traje a medida "exprés" para los Sorolla de la Hispanic: la Generalitat modifica la ley para permitir el alquiler de obras

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, ha defendido este martes en Les Corts la incorporación vía decreto ley de una nueva disposición a la normativa valenciana que permitirá a la Generalitat arrendar colecciones y bienes muebles de relevancia patrimonial, una medida que, según ha señalado, supone una “modificación breve pero profunda en su alcance estratégico”.

El objetivo de esta modificación de “extraordinaria y urgente necesidad” que será sometida a votación mañana en Les Corts es, tal como ha subrayado Ortí, dar cobertura legal al arrendamiento de más de 220 obras de Joaquín Sorolla pertenecientes a la Hispanic Society of America, con el propósito de que puedan ser exhibidas en València.

La consellera ha defendido que la aprobación del decreto-ley responde a una necesidad extraordinaria y urgente, al considerar que los procedimientos legislativos ordinarios resultarían incompatibles con los plazos del proyecto. Según el calendario previsto por la Generalitat y la institución estadounidense, el objetivo es que las primeras obras lleguen antes del verano y puedan exhibirse inicialmente en el Museu de la Ciutat de València, ya que la sede definitiva prevista, el Palacio de las Comunicaciones, aún no está finalizada.

Durante su intervención, Ortí ha subrayado que la nueva disposición habilita el arrendamiento de colecciones a través de contratos privados, lo que permitirá dar “un paso adelante en la manera de entender la gestión cultural” y facilitar que obras de extraordinaria relevancia, que hasta ahora permanecían en ámbitos de acceso limitado, puedan incorporarse temporalmente a la oferta cultural valenciana.

Asimismo, ha destacado que la norma armoniza la legislación autonómica con la estatal, que ya contemplaba esta posibilidad, y dota a la Generalitat de un instrumento “flexible y operativo” para gestionar colecciones culturales con plena seguridad jurídica. En este sentido, ha indicado que la Generalitat será la autoridad encargada de formalizar los contratos, con el apoyo de una comisión formada por ocho expertos que evaluarán las colecciones y fijarán las condiciones de transporte, conservación y seguridad de las obras.

Vinculación con el proyecto expositivo de Sorolla

Ortí ha justificado la tramitación del decreto-ley por la vía de urgencia ante la necesidad de dar cobertura jurídica a acuerdos culturales de gran alcance, como el previsto con la Hispanic Society para la exhibición de las obras del pintor valenciano.

Tal como ha indicado la consellera, este acuerdo prevé la creación en València de un espacio expositivo dedicado a la obra del artista y la implantación de una sede vinculada a la institución estadounidense, una iniciativa que ha calificado como “de primer orden cultural”.

“Hablar de Sorolla es hablar de luz, mar e identidad mediterránea”, ha afirmado la consellera, quien ha destacado que la obra del pintor forma parte del imaginario colectivo valenciano y que su exhibición supondrá una oportunidad para acercar estas piezas tanto a la ciudadanía como a visitantes nacionales e internacionales.

Impacto turístico y económico

Más allá del ámbito cultural, Ortí ha subrayado que el proyecto actuará como un polo de atracción turística capaz de reforzar la posición de la Comunitat Valenciana dentro de las rutas culturales europeas y favorecer la desestacionalización del turismo.

Asimismo, ha señalado que la iniciativa generará oportunidades para empresas culturales y permitirá desarrollar nuevas experiencias vinculadas a la figura de Sorolla, actuando como eje vertebrador entre cultura, economía, educación y territorio.

La consellera ha defendido que la aprobación del decreto-ley responde a una necesidad extraordinaria y urgente, al considerar que los procedimientos legislativos ordinarios resultarían incompatibles con los plazos del proyecto.

El PSPV denuncia un modelo “pensado desde el negocio”

Desde la oposición, el síndic del PSPV-PSOE, José Chulvi, ha criticado duramente la modificación legal y ha cuestionado la justificación de urgencia esgrimida por el Consell.

Chulvi ha señalado que una propuesta cultural de la dimensión del proyecto vinculado a Sorolla “no puede nacer de la improvisación” y ha recordado el viaje del expresident Carlos Mazón realizado a Nueva York para cerrar el acuerdo, cuyo coste cifró en más de 50.000 euros, sin que existiera aún un espacio expositivo definitivo.

A su juicio, el cambio legislativo responde a un modelo cultural “pensado desde el negocio y no desde la cultura”, en referencia a la futura creación de una fundación público-privada encargada de dirigir el museo vinculado al proyecto.

“El problema no es solo la fundación, sino el descontrol que representa”, ha afirmado, al tiempo que ha cuestionado las garantías de supervisión y control de una estructura que, según ha señalado, gestionará millones de euros públicos sin que todavía exista formalmente.

El dirigente socialista también ha alertado del coste global del proyecto, que ha cifrado en más de 30 millones de euros al sumar el canon anual de alquiler —superior al millón de euros—, los seguros y las inversiones previstas, en un contexto en el que, según ha señalado, la industria cultural valenciana atraviesa dificultades económicas.

Asimismo, ha criticado que el modelo planteado suponga “socializar los costes y privatizar los beneficios”, al considerar que el dinero público financiará el alquiler, los riesgos y las infraestructuras, mientras que los beneficios podrían recaer en una empresa privada vinculada a la gestión del proyecto.

Para el PSPV, el uso del decreto-ley responde a “una prisa electoral por hacerse la foto” en torno a la llegada de las obras, sin que exista, según ha afirmado, un proyecto cerrado ni una estructura definida.

Compromís y Vox cuestionan la urgencia del decreto

Por su parte, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha anunciado el voto en contra de su grupo, al considerar que la urgencia alegada por el Consell no está justificada.

Fullana ha criticado que el acuerdo con la Hispanic se remonta a más de un año atrás y ha cuestionado que ahora se recurra a la vía urgente para modificar la normativa.

Asimismo, ha advertido de que la Generalitat podría acabar pagando cantidades superiores a las de otros museos en operaciones similares y ha defendido que la modificación aprobada “no es la que hace falta” para mejorar el sistema cultural valenciano.

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También el diputado de Vox, Jesús Albiol, ha criticado la "improvisación" de los populares a la hora de acordar la llegada de los Sorolla de la Hispanic a València, aunque no ha desvelado cuál será el sentido de su voto mañana para este decreto.