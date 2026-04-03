El Festival de les Arts no se muda "ni borracho"

El Festival de les Arts sigue promocionando su edición de 2026 en su ubicación habitual pese a la sentencia que condena al ayuntamiento por las molestias de la música a los vecinos y pese a la contundencia con la que la alcaldesa María José Catalá se ha pronunciado contra la celebración de grandes eventos musicales en el complejo diseñado por Santiago Calatrava. El evento organizado por la promotora The Music Republic ha colgado este viernes un "history" en su cuenta de Instagram con el lema "no me mudo ni borracho" (referencia a una canción del cantante Quevedo) y un enlace a la página de venta de entradas con el lema "Nunca lo haremos".

Imagen del vídeo publicado por el Festival de les Arts en sus redes sociales. / L-EMV

Tal como ya adelantó este periódico, el Festival de les Arts está comunicando a las personas que han adquirido entradas o abonos para la edición de este año que la celebración del evento se mantiene en la Ciutat de les Arts i de les Ciències (CACSA) pese al fallo judicial que obliga al Ayuntamiento de València a adoptar medidas para reducir las molestias acústicas que este y otros espectáculos musicales provocan a los vecinos de la zona. Al mismo tiempo, sus responsables se han reunido con la Generalitat para estudiar posibles alternativas ante el veto que ha anunciado el ayuntamiento

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The Music Republic, la promotora del festival que cada año reúne a unas 20.000 personas en el entorno del lago artificial del complejo, están informando mediante mensajes privados en redes sociales que “la sentencia todavía no es firme, pero en caso de que hubiera algún problema tenéis garantizados vuestros derechos, no os preocupéis”. En esos mismos mensajes añaden que “en todo caso, este año se va a celebrar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias”, según ha podido comprobar este periódico.