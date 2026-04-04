La RAE aclara la duda: ¿Se dice "buen día" o "buenos días"? ¿Es incorrecta alguna de las dos formas de saludar?

"Buenos días” es, casi siempre, lo primero que se dice al llegar a cualquier sitio como forma de saludo. Una fórmula de cortesía que repetimos de manera automática, sin detenernos a pensar demasiado. A veces, la respuesta es “buen día”. O incluso se utiliza esa misma expresión al despedirse. Y ahí es cuando surge la duda: ¿son equivalentes? ¿Hay una forma más correcta que otra? ¿Qué dice la norma?

Aunque solemos referirnos a ellas como fórmulas fijas, lo cierto es que su uso no es tan inmutable como parece. Cambian de un lugar a otro, dependen de la costumbre y, en muchos casos, del propio hablante. De ahí que no resulte extraño preguntarse por qué en unas zonas se impone “buenos días” y en otras “buen día”, si ambas significan exactamente lo mismo o si se reservan para momentos distintos. ¿Es "buenos días" una mejor opción de saludo, y "buen día", la mejor forma de decir adiós?

La respuesta, en realidad, no es complicada. Tal y como señala la Real Academia Española (RAE), las dos expresiones son correctas y funcionan tanto como saludo como de despedida. La diferencia no está en la norma, sino en el uso: en la región, en el contexto y en la propia evolución de la lengua. Para entender por qué conviven ambas formas, conviene mirar atrás, porque es precisamente en su origen donde se explica que, todavía hoy, sigamos dudando entre decir “buenos días” o “buen día”.

Una mirada hacia atrás

"El uso del plural 'buenos días', opción tradicional y aún hoy predominante en el español general", apuntan desde la RAE, "puede deberse a la analogía con otros plurales expresivos típicos de salutaciones y fórmulas de cortesía (saludos, recuerdos, gracias, felicidades, etc.) o al acortamiento de alguna expresión más larga con la que tal vez se hacía referencia a los días futuros".

Para muestra, estos ejemplos que propone la RAE:

«¡Mala postrimería, malos días, malos años le dé Dios, amén!»

(Alfonso Martínez de Toledo Corbacho [España 1438]).

«Lucrecia: Buenos días te dé Dios.

Barrabás: ¡Ó, qué milagro tamaño!

Y buenas noches a vos, porqu’es la mitad del año».

(Bartolomé de Torres Naharro Comedia Tinellaria [España 1517])

Esta ironía de Bartolomé de Torres Naharro de un «buenas noches» en pleno día usada en el siglo XVI no es causal. Durante siglos, el plural funcionó como una forma expresiva más amplia, casi enfática, para referirse al tiempo. De ahí que “buenos días” se consolidara como saludo habitual, mientras que “buen día” ha convivido con él, con matices de uso que han ido cambiando según el lugar y la época.

El uso en América

“Buen día”, que en España apenas se utiliza como saludo, convive con “buenos días” en buena parte de América. De hecho, ambas fórmulas se emplean con normalidad, aunque no siempre con la misma frecuencia. Según explica la RAE, su uso es especialmente habitual en el área rioplatense, donde podría estar relacionado con la influencia del italiano y de otras lenguas cercanas en las que estos saludos se construyen en singular ('buon giorno, good morning, bonjour, bom dia').

Las dos expresiones no se limitan al saludo. También pueden funcionar como despedida y, en ese caso, “buen día” gana terreno: es más frecuente y puede oírse incluso en España, tanto de forma aislada como en fórmulas como “que tengas un buen día”.

Hay, sin embargo, una diferencia clara entre ambas. Solo “buenos días”, en plural, forma locución con el verbo dar. La RAE lo ilustra con un ejemplo: «Al descolgar el auricular, Dionisio Kauffmann oyó una voz meliflua que le dio los buenos días» (Lázaro Covadlo, 'Criaturas de la noche', 2004).

Por la tarde y por la noche, en plural

Aceptadas las dos fórmulas, surge la duda de nuevo: ¿puede usarse 'buena tarde' o 'buena noche', en singular, también? "Con respecto a los saludos durante la tarde y por la noche, lo normal en todo el ámbito hispánico es usar los plurales 'buenas tardes' y 'buenas noches”, descartando la fórmula en singular.

"Y para cualquier hora existe, además, la expresión abreviada 'buenas'”, amplían desde la RAE, "que solo se emplea en algunas zonas -en España, en el área rioplatense y en parte de las áreas andina y centroamericana- y siempre en registros coloquiales: «Buenas ―sonrió con un desprecio, con una burla ya serenados, viejos de cuarenta años» (Juan Carlos Onetti El astillero [Uruguay 1961])”.

Como lector, ¿tiene alguna cuestión más? ¿Necesita confirmar si es correcta alguna expresión coloquial? La Real Academia Española tiene disponible un canal directo para recibir dudas de los usuarios. Pueden enviar sus consultas a la RAE a través de su perfil en la red social X, incluyendo la mención a @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE.