La opción de usar la Marina Sur y la Nord gana peso si se vetan los festivales en la Ciutat de les Arts

La incertidumbre sobre el futuro de los festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències sigue abierta tras la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo que obliga al Ayuntamiento de València a adoptar medidas para reducir el impacto acústico de los conciertos e indemnizar a los vecinos por las molestias derivadas de la actividad musical. En este escenario, el sector comienza a analizar alternativas en caso de que finalmente no puedan mantenerse los grandes eventos en el complejo cultural, aunque las opciones en la ciudad con capacidad suficiente son muy limitadas.

Según coinciden fuentes del sector, el único recinto que actualmente podría acoger espectáculos con una asistencia diaria de entre 15.000 y 20.000 personas -como el Festival de les Arts, BigSound, Love the 90’s o I Love Reggaeton- es la Marina Sur. Sin embargo, este espacio presenta importantes condicionantes que dificultan su utilización inmediata para todos los formatos.

Tal como ya adelantó Levante-EMV, la Marina Sur se encuentra actualmente en obras, circunstancia que ha reducido su capacidad máxima hasta unos 14.000 asistentes. Esta limitación permitiría trasladar únicamente los espectáculos de menor formato, como Love the 90’s o I Love Reggaeton, que requieren menos infraestructura y público que los festivales de varios escenarios. Por estas mismas razones, tampoco sería descartable que estos dos eventos pudieran trasladarse al estadio Ciutat de València.

Por el contrario, el Festival de les Arts o BigSound, en su configuración actual, tendrían serias dificultades para adaptarse únicamente a la Marina Sur, al menos si las obras actuales no hubiesen terminado en junio. Ambos festivales utilizan habitualmente dos escenarios y manejan cifras de público superiores, lo que obligaría a reducir tanto el número de asistentes como la programación artística si finalmente tuvieran que trasladarse allí.

Una posible fórmula

Ante la dificultad de reducir el formato, una de las opciones que se estaría estudiando sería utilizar de manera conjunta los espacios de la Marina Sur y la Marina Nord. La propuesta pasaría por instalar el escenario principal en la Marina Sur y ubicar el secundario en la Nord, dos áreas separadas pero conectadas por el puente de la Marina, la infraestructura que se construyó con motivo del circuito urbano de Fórmula 1 que albergó el Gran Premio de Europa entre 2008 y 2012.

Esta solución permitiría distribuir el flujo de público y ampliar la superficie útil para actividades musicales, aunque requeriría un complejo dispositivo logístico y de seguridad para garantizar la movilidad entre ambos recintos. Además, implicaría negociar condiciones específicas con los gestores del espacio y adaptar los planes de evacuación y control de accesos a un formato poco habitual en festivales urbanos.

Aun así, las fuentes consultadas subrayan que esta posibilidad se mantiene como una alternativa teórica que solo se activaría en caso de que definitivamente se descartara la celebración en la Ciutat de les Arts, que continúa siendo la opción preferente para los promotores.

La Ciutat sigue siendo la prioridad

De hecho, los organizadores continúan trabajando con el escenario actual. El Festival de les Arts mantiene este viernes la promoción activa de su edición de 2026 en la Ciutat de les Arts i les Ciències, pese a la contundencia con la que el Ayuntamiento de València y la alcaldesa, María José Catalá, han reiterado su rechazo a que continúen celebrándose conciertos multitudinarios en este enclave.

No obstante, el marco administrativo añade un elemento adicional de complejidad: es la Generalitat Valenciana, y no el consistorio, la administración competente para conceder los permisos necesarios para la celebración de espectáculos en el recinto. En este contexto, la próxima semana están previstas nuevas reuniones entre promotores y la empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) con el objetivo de encontrar soluciones que permitan compatibilizar la actividad musical con las exigencias judiciales y la convivencia vecinal.

Un espacio bajo gestión privada y con menor disponibilidad

Otro de los factores que condicionan el traslado a la Marina es su actual modelo de gestión. El recinto está administrado por una concesionaria privada, lo que obliga a negociar directamente con la empresa responsable tanto la disponibilidad de fechas como las condiciones económicas.

Según explican fuentes del sector, esta concesionaria ha incrementado en los últimos años las tasas por el alquiler de la Marina Sur para la celebración de conciertos y ha reducido la disponibilidad del espacio para eventos musicales.

De hecho, en la Marina Sur únicamente está confirmado este verano el festival Solid Grooves, un evento de música electrónica que será organizado por The Music Republic, promotora también del Festival de les Arts. La escasez de citas musicales programadas evidencia las limitaciones actuales del recinto y refuerza la percepción de que su capacidad operativa está lejos de poder absorber el volumen de eventos que actualmente se celebran en la Ciutat de les Arts.

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En este contexto, los promotores mantienen como principal objetivo que sus espectáculos continúen celebrándose, al menos este año, en el antiguo cauce del Túria, mientras avanzan las negociaciones con la Generalitat y CACSA y se exploran, en paralelo, soluciones alternativas que permitan garantizar la continuidad de uno de los sectores culturales con mayor impacto económico y turístico en València.