Fallece el escritor valenciano Josep Piera a los 78 años

El mundo de las letras valencianas dice adiós al escritor y poeta Josep Piera, quien ha fallecido a la edad de 78 años. Natural de Beniopa, en la comarca de la Safor, Piera ha fallecido hoy tranquilo y en paz.

Gandia abrirá el martes un libro de condolencias en el Palau Ducal

«Hoy la Comunitat Valenciana despide con tristeza a Josep Piera, referente de nuestras letras y figura esencial de la poesía y la narrativa contemporáneas. Su obra estuvo profundamente vinculada a nuestra tierra y cultura», escribió anoche el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en sus redes sociales. «En nombre del Consell quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amistades y al conjunto de la comunidad cultural. Descanse en paz».

El alcalde de Gandia, el socialista José Manuel Prieto, por su parte, añadió que con la muerte de Josep Piera «se pierde un escritor excepcional», así como «un hombre bueno» que deja un «legado inconmensurable de sabiduría y buena escritura». El alcalde avanzó que hoy lunes a las 9 horas reunirá a la junta de portavoces del ayuntamiento con el fin de organizar un acto cívico de despedida al poeta de la Safor en el Palau Ducal de Gandia mañana martes 7 de abril, donde se abrirá un libro de condolencias. El colectivo Saforíssims Societat Literària, «ante esta pérdida colectiva», anima a a toda la ciudadanía a participar en este acto cívico de despedida

Por otro lado, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien también fue alcaldesa de Gandia (2015-2021) recordó la «estima por la tierra y la lengua» de Josep Piera. «Su voz ya forma parte de nuestra historia, de nuestras vidas», añadió.

Las condolencias por la muerte del poeta Josep Piera también han llegado desde la Generalitat de Cataluña, su 'president', Salvador Illa, ha recordado al que fuera Premio de Honor de las Letras Catalanas 2023 como "un gran escritor que enriqueció nuestra lengua y que la defendió con el máximo compromiso". Y, tras compartir uno de sus versos ("Estimar és conèixer./ El miracle és dins nostre./ No cal anar-se’n lluny”), ha trasladado su sentido pésame a la familia y amigos del autor.

La familia de Josep Piera, según ha podido saber este periódico, ha expresado su voluntad de que su despedida hoy en el tanatorio sea un acto íntimo.

Entrevista a Levante-EMV

El pasado mes de octubre, Piera concedió una de sus últimas entrevistas a Levante-EMV en su domicilio, en la que explicaba que no "sabría diferencia la vida de la literatura". Un titular que servía para evidenciar su pasión por la literatura. En los últimos años, sin embargo, el de la Safor no estaba escribiendo "prácticamente" y, hace cinco meses, se deleitaba escribiendo "un libro que llevo diez años escribiendo". Confesaba entretenerse en su redacción "puliéndolo como pequeñas joyas".

Agustí Perales Iborra

Trayectoria

Josep Piera (Beniopa, Gandia, 1947) ha sido una de las voces más singulares y reconocibles de la literatura valenciana contemporánea. Poeta, narrador, ensayista y viajero incansable, su obra se ha caracterizado por una profunda conexión con el territorio —especialmente la Safor— y por una mirada intimista, sensual y culta que ha sabido dialogar con la tradición mediterránea.

Licenciado en Filosofía y Letras, Piera inició su trayectoria literaria en los años setenta, en pleno despertar cultural valenciano. Pronto destacó como poeta con una obra marcada por el hedonismo, la naturaleza y la memoria. Títulos como El somriure de l’herba, Els ulls de la natura o El temps trobat lo consolidaron como uno de los grandes referentes de la poesía en valenciano de finales del siglo XX.

Más allá de la poesía, desarrolló una prolífica carrera como prosista. En sus libros de viajes y dietarios —género en el que se mostró especialmente brillante— combinó la reflexión personal con la evocación cultural. Obras como El cingle verd, Seduccions de Marràqueix o Un bellíssim cadàver barroc muestran su fascinación por el Mediterráneo, el mundo árabe y la herencia clásica.

Piera fue también un firme defensor de la lengua y la cultura valencianas, participando activamente en su difusión y normalización. Su escritura, rica y sensorial, bebe tanto de los clásicos como de la experiencia vital, y ha influido en varias generaciones de autores.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que subraya su contribución esencial al panorama literario. Su figura queda asociada a una manera de entender la literatura como celebración de la vida, del paisaje y del tiempo vivido.

Josep Piera, al Palau de la Música, amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes / Òmnium Cultural

Colaborador de Levante-EMV durante casi tres décadas

Articulista de Levante-EMV durante cerca de tres décadas, al recibir el Premi de la Fira del Llibre de València 2023, en una entrevista a este periódico afirmaba: «No pido nada a cambio a los lectores, solo que mi poesía les acompañe en la vida».

Con su desaparición, la literatura valenciana pierde a uno de sus autores más delicados y personales, un escritor que hizo del arraigo y del viaje una misma forma de conocimiento.

"La Drova es mi Grecia particular"

La geografía literaria que nos lega Josep Piera es un territorio poético dominado por el Mediterráneo. «He viajado mucho, pero mi espacio es el Mediterráneo. La Drova es mi casa, y dónde vuelvo y tengo aquello más íntimo; desde donde veo y capto la belleza, la grandeza o la humildad de la vida... y dónde fabrico mis símbolos y metáforas. La Drova es mi Grecia particular, mi espacio de vida y de creación. Ni mejor ni peor: el mío», contaba en una entrevista a Levante-EMV hace tres años al recibir el Premi de la Fira del Llibre de València.

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La Drova, en Barx, era el valle de sus veranos de la infancia y en el que residía desde 1974 junto a su compañera de vida, Marifé Arroyo (La Font de la Figuera, 17 de noviembre de 1946), ‘la mestra’, con la que casó en 1972. Su ya viuda, cuya lucha por la enseñanza en valenciano inspiró el gran éxito de Zoo ‘La mestra’, fue una pionera de la educación en lengua propia al comenzar a dar clases en valenciano a los niños de Barx en 1974, todavía en la dictadura, y convirtiendo a esta pequeña escuela rural en el primer colegio público que en la Transición hizo enseñanza en valenciano. Un proyecto que el Consell preautonómico de la UCD acabó guillotinando en 1982 al destituir a a Arroyo como directora del centro. Hace cuatro años, cuando Piera y Arroyo cedieron su archivo y sus libros al Ayuntamiento de Gandia, el poeta dedicó unas emotivas palabras a «la mestra Marifé; sin ella yo no sería quien soy. No sé lo que sería porque gran parte de lo que soy se lo debo a ella».