Morant despide a Josep Piera, "un referente" de la poesía valenciana: "Su voz ya forma parte de nuestra historia"
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha expresado su pesar por el fallecimiento del poeta valenciano Josep Piera.
La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado la muerte del poeta, narrador, ensayista y traductor Josep Piera (Beniopa, 1947), quien ha fallecido a los 78 años de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales de Gandia.
En un mensaje publicado en 'X' recogido por Europa Press, la que también fuera alcaldesa de Gandia entre 2015 y 2021 ha despedido a Josep Piera, quien, a su juicio, es "un referente de la poesía valenciana". "Su voz --ha proseguido-- ya forma parte de nuestra historia, de nuestras vidas".
También ha señalado que "para la memoria quedan los momentos que compartimos en Gandia y la estima por la tierra y la lengua". Y ha agregado: "Todo mi afecto a familiares y amigos".
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