El escritor valenciano Josep Piera fallece a los 78 años

El mundo de las letras valencianas dice adiós uno de los máximos representantes de la ‘Generació dels 70’ que renovó la literatura valenciana contemporánea: el escritor y poeta Josep Piera, quien falleció ayer a la edad de 78 años tranquilo y en paz. El pasado mes de octubre, Piera concedió una de sus últimas entrevistas a Levante-EMV en su domicilio en la Drova de Barx, en la que explicaba que no «sabría diferencia la vida de la literatura». Un titular que servía para evidenciar su pasión por la literatura. En los últimos años, sin embargo, el poeta de la Safor no estaba escribiendo «prácticamente» y, hace cinco meses, se deleitaba escribiendo «un libro que llevo diez años escribiendo». Confesaba entretenerse en su redacción «puliéndolo como pequeñas joyas».

Josep Piera Rubio nació el 30 de mayo de 1947 en Beniopa, pueblo que en 1965 absorbió Gandia, la ciudad en la que estudió en los Escolapios. Ha sido una de las voces más singulares y reconocibles de la literatura valenciana contemporánea. Poeta, narrador, ensayista y viajero incansable, su obra se ha caracterizado por una profunda conexión con el territorio —especialmente la Safor— y por una mirada intimista, sensual y culta que ha sabido dialogar con la tradición mediterránea.

Licenciado en Filosofía y Letras, Piera inició su trayectoria literaria en los años 70, en pleno despertar cultural valenciano, dándose a conocer como poeta en la antología ‘Carn Fresca’ que en 1974 alumbró a las nuevas voces de la joven poesía valenciana, siendo la de Piera una de las imprescindibles para entender la renovación poética y narrativa de la literatura en valenciano.

Pronto destacó como poeta con una obra marcada por el hedonismo, la naturaleza y la memoria. Títulos como ‘El somriure de l’herba’, con la que obtuvo el Premi Carles Riba de Poesía de 1979, ‘Els ulls de la natura’ o ‘El temps trobat’ lo consolidaron como uno de los grandes referentes de la poesía en valenciano de finales del siglo XX.

Más allá de la poesía, desarrolló una prolífica carrera como prosista. En sus libros de viajes y dietarios —género en el que se mostró especialmente brillante— combinó la reflexión personal con la evocación cultural. Obras como ‘El cingle verd’, ‘Seduccions de Marràqueix’ o ‘Un bellíssim cadàver barroc’ muestran su fascinación por el Mediterráneo, el mundo árabe y la herencia clásica.

‘Narrativa del yo’

Precisamente, con ‘El Cingle Verd’, obra que le valió el Premi Josep Pla de 1981, se convirtió en uno de los pioneros de la llamada ‘narrativa del yo’ en la que mediante el uso combinado del dietario, de las memorias y del libro de viajes, forja la prosa entre intimista y memorialista que caracteriza su trayectoria narrativa.Piera fue también un firme defensor de la lengua y la cultura valencianas, participando activamente en su difusión y normalización. Su escritura, rica y sensorial, bebe tanto de los clásicos como de la experiencia vital, y ha influido en varias generaciones de autores.A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que subraya su contribución esencial al panorama literario. Su figura queda asociada a una manera de entender la literatura como celebración de la vida, del paisaje y del tiempo vivido.

Además de los ya citados premios Carles Riba y Josep Pla, Piera también recibió los galardones Ausiàs March y Alfons el Magnànim. En 1991 la Generalitat de Catalunya le otorgó la Creu de Sant Jordi, y en 2010 el Ayuntamiento de Gandia lo nombró Hijo Predilecto de la capital de la Safor, y en 2021 recibió la Distinción de la Generalitat Valenciana por su destacada trayectoria literaria y «su participación indispensable, durante medio siglo, en la vida cultural valenciana». Además, en 2023 recibió el 55 Premio de Honor de las Letras Catalanas en reconocimiento a su trayectoria literaria.

Articulista de Levante-EMV durante cerca de tres décadas, al recibir el Premi de la Fira del Llibre de València 2023, en una entrevista a este periódico afirmaba: «No pido nada a cambio a los lectores, solo que mi poesía les acompañe en la vida». Con su desaparición, la literatura valenciana pierde a uno de sus autores más delicados y personales, un escritor que hizo del arraigo y del viaje una misma forma de conocimiento.

Gandia abrirá el martes un libro de condolencias en el Palau Ducal

«Hoy la Comunitat Valenciana despide con tristeza a Josep Piera, referente de nuestras letras y figura esencial de la poesía y la narrativa contemporáneas. Su obra estuvo profundamente vinculada a nuestra tierra y cultura», escribió anoche el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en sus redes sociales. «En nombre del Consell quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amistades y al conjunto de la comunidad cultural. Descanse en paz».

El alcalde de Gandia, el socialista José Manuel Prieto, por su parte, añadió que con la muerte de Josep Piera «se pierde un escritor excepcional», así como «un hombre bueno» que deja un «legado inconmensurable de sabiduría y buena escritura». El alcalde avanzó que hoy lunes a las 9 horas reunirá a la junta de portavoces del ayuntamiento con el fin de organizar un acto cívico de despedida al poeta de la Safor en el Palau Ducal de Gandia mañana martes 7 de abril, donde se abrirá un libro de condolencias. El colectivo Saforíssims Societat Literària, «ante esta pérdida colectiva», anima a a toda la ciudadanía a participar en este acto cívico de despedida

Por otro lado, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien también fue alcaldesa de Gandia (2015-2021) recordó la «estima por la tierra y la lengua» de Josep Piera. «Su voz ya forma parte de nuestra historia, de nuestras vidas», añadió.

La familia de Josep Piera, según ha podido saber este periódico, ha expresado su voluntad de que su despedida hoy en el tanatorio sea un acto íntimo.

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Las condolencias por la muerte del poeta Josep Piera también han llegado desde la Generalitat de Cataluña, su 'president', Salvador Illa, ha recordado al que fuera Premio de Honor de las Letras Catalanas 2023 como "un gran escritor que enriqueció nuestra lengua y que la defendió con el máximo compromiso". Y, tras compartir uno de sus versos ("Estimar és conèixer./ El miracle és dins nostre./ No cal anar-se’n lluny”), ha trasladado su sentido pésame a la familia y amigos del autor.