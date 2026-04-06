Garcerán de Borja y la represión franquista, las dos obras póstumas de Piera

El medio centenar de obras literarias que Josep Piera escribió en vida y todos los premios que le granjearon son la prueba fehaciente de la carrera prolífica que el escritor desarrolló a lo largo del siglo XX y XXI. Poesía, novela, ensayo y articulismo fueron los géneros donde habitualmente se movió, pero no dejó ninguno por tocar. Josep Piera falleció este domingo y deja un enorme vacío en las letras valencianas, que aún así podrán disfrutar de su legado literario de forma póstuma con, al menos, un libro aún por publicar sobre Garcerán de Borja -una de sus pasiones-, además de la colaboración con una obra sobre la represión franquista.

Precisamente, la periodista Eva Máñez contó con su voz testimonial en 'Memòria de l'oblit. La repressió franquista a la Safor', una obra que aglutina la voz de 60 personas que recuerdan cómo fueron los años posteriores a la Guerra Civil en esta comarca especialmente castigada. La fotoperiodista ha coleccionado todos estos testimonios y lamenta que, de ellos, "con Piera ya son tres personas las que han fallecido antes de poder verlo impreso; hacer memoria es siempre hacerle un pulso al tiempo", explia a este diario.

Máñez recuerda que cuando contactó con Piera, tanto él como su pareja, Marifé Arroyo, la invitaron a su casa familiar en la Drova, lugar residencial del poeta, donde pudo entrevistar a ambos y plasmarlo en este libro donde el escritor también recuerda los duros años de la posguerra que él vivió en Beniopa y Gandia, así como los primeros movimientos contraculturales de la Nova Cançó o el Mayo 68. "Era un hombre muy inteligente e hizo un análisis certero de cómo actuaba el franquismo sociológico sobre los jóvenes de clase media de entonces, como era él", explica Máñez.

Piera en 2011 durante su participación en la Universitat d'Estiu de Gandia. / XIMO FERRI SASTRE

"Lo hacía sin darse importancia personal, sin contar sus logros ni ser protagonista; de hecho fue muy generoso porque le daba mucha importancia al trabajo de Marifé y su contribución a la lengua y a la educación", apunta la fotoperiodista, quien añade que en la mayoría de entrevistas que ha realizado para el libro se han centrado en historias familiares y de represión desde poco antes de terminar la guerra y hasta la Democracia, pero el texto Piera "es menos personal y más intelectual, por decirlo de alguna manera", señala.

El libro se presentará el día 14 de abril en la Casa de la Marquesa de Gandia a las 19:30 horas y se ha editado por el Ayuntamiento de Gandia y por el CEI Alfons el Vell.

A la presentación, donde estaban invitados tanto Piera como Arroyo, asistirán todo tipo de intelectuales de la comarca que han participado en la obra. Precisamente, el poeta se especializó en poner en valor la Safor y su memoria. De ahí que tenga especial relevancia el libro en el que estuvo trabajando sus últimos diez años y que recientemente había terminado de escribir.

La saga de los Borja, la "pasión" de Piera

Tal como explica la poeta y gestora cultural Àngels Gregori, amiga y discípula de Piera, el autor había concluido en las últimas semanas su última obra, una biografía novelada en torno a Pedro Luis Garcerán de Borja y Castro-Pinós, bisnieto del papa Borja Alejandro VI y un personaje desconocido dentro de la saga familiar arraigada en Gandia.

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Como explica Gregori, él mismo se lo confirmó la semana pasada: la obra estaba terminada después de un ingente trabajo de documentación y narración que le ha llevado más de diez años escribir. Por ahora, se desconoce si será publicado, cuándo y con qué editorial, pero será la obra póstuma de un autor al que siempre fascinó la familia más noble de Gandia. "Piera hizo entender que la comarca de la Safor era una excepción privilegiada del siglo XV hasta hoy, e impulsó buena parte de los proyectos culturales que nos hacen entender Gandia tal como es actualmente”, apunta Gregori.