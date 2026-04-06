Laura Pausini celebra la Pascua en València: paseo en barca y paella en l'Albufera
La cantante italiana aprovecha su concierto en el Roig Arena para disfrutar de un domingo en l'Albufera con paella, familia y paseo en barca
Laura Pausini pasará a la historia de la música como una de las cantantes más icónicas de la última década del siglo XX. Su legado musical persiste hasta nuestros días y su carrera sigue creciendo gracias a un 'fandom' que la sigue allá a donde va, prueba de ello ha sido el concierto que ha ofrecido este fin de semana en el Roig Arena.
De ahí que la artista decidiera aprovechar el fin de semana en València y quedarse a pasar la Pascua en la capital. El plan que ha elegido ha sido el más tradicional que la ciudad puede ofrecer: pasar el domingo en l'Albufera.
Así, rodeada de su familia, Laura Pausini ha hecho el tradicional paseo en barca y ha comido no una, sino dos paellas: la clásica valenciana de pollo y conejo y la del 'Senyoret'. En uno de los salones privados del Nou Racó, la italiana reunió a sus seres queridos en torno al plato tradicional que disfrutaron y aplaudieron cuando llegaron a la mesa.
La artsita inmortalizó todos estos momentos y los compartió con sus seguidores ayer por la tarde, con el mesaje 'Feliz Pascua a todos'.
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