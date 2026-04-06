Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Josep PieraValencia-CeltaPelea en GandiaMónica OltraMonas de PascuaSupermercados PascuaArtemis II
instagramlinkedin

Laura Pausini celebra la Pascua en València: paseo en barca y paella en l'Albufera

La cantante italiana aprovecha su concierto en el Roig Arena para disfrutar de un domingo en l'Albufera con paella, familia y paseo en barca

Laura Pausini pasa el fin de semana en l'Albufera de València.

Laura Pausini pasa el fin de semana en l'Albufera de València. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Laura Pausini pasará a la historia de la música como una de las cantantes más icónicas de la última década del siglo XX. Su legado musical persiste hasta nuestros días y su carrera sigue creciendo gracias a un 'fandom' que la sigue allá a donde va, prueba de ello ha sido el concierto que ha ofrecido este fin de semana en el Roig Arena.

De ahí que la artista decidiera aprovechar el fin de semana en València y quedarse a pasar la Pascua en la capital. El plan que ha elegido ha sido el más tradicional que la ciudad puede ofrecer: pasar el domingo en l'Albufera.

Así, rodeada de su familia, Laura Pausini ha hecho el tradicional paseo en barca y ha comido no una, sino dos paellas: la clásica valenciana de pollo y conejo y la del 'Senyoret'. En uno de los salones privados del Nou Racó, la italiana reunió a sus seres queridos en torno al plato tradicional que disfrutaron y aplaudieron cuando llegaron a la mesa.

Noticias relacionadas y más

La artsita inmortalizó todos estos momentos y los compartió con sus seguidores ayer por la tarde, con el mesaje 'Feliz Pascua a todos'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents