Valencia celebra el Lunes de Pascua: Guía de planes, 'monas' y cultura para exprimir el festivo

La Comunitat Valenciana celebra hoy su primer lunes de Pascua. Con una temperatura casi veraniega, miles de valencianos disfutan de las tradiciciones típicas de este festivo desde el campo o la playa. La capital del Turia comienza la Pascua con una variada oferta que combina tradición, sostenibilidad y grandes eventos culturales.

Tradición al aire libre: el día de la mona

Para los valencianos, hoy es sinónimo de naturaleza. El ritual de "merendar la mona" y volar la cometa sigue siendo el plan estrella.

El Jardín del Turia, pulmón verde de València, se convierte hoy en el lugar predilecto de los valencianos que residen en el 'Cap i Casal' y en otras partes del área metropolitana. Esta ubicación es una de las preferidas para llevar a cabo un picnic urbano, además cuenta con rutas guiadas familiares y diversas actividades lúdicas.

Pasas el día en la playa es otra de las opciones preferidas por los valencianos. Las playas de la Malva-rosa y las Arenas se llena de familias en un ambiente casi veraniego.

Las monas de Pascua del Forn Miguelín de Alberic. / Forn Miguelín

Ocio familiar: "Pasqua DiverActiva"

València impulsa actividades familiares gratuitas de educación ambiental en Pascua. El Ayuntamiento de València, a través de los equipamientos municipales de València Sostenible, el Observatori del Canvi Climàtic y la Oficina de la Energía, ha organizado una programación especial de actividades gratuitas dirigidas al público familiar con motivo de la Pascua. Bajo el paraguas de la iniciativa “Pasqua DiverActiva”, se ofrecen propuestas lúdicas y educativas centradas en la sostenibilidad y la energía.

Estas actividades están pensadas como una alternativa de ocio responsable para las familias que permanecen en la ciudad durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y se desarrollarán en distintos espacios municipales con el objetivo de acercar el conocimiento ambiental de forma participativa.

La programación arranca los días 7 y 10 de abril en la Oficina de la Energía. El lunes 6 de abril se celebrará en la Oficina de l’Energia del barrio de Ayora la actividad “Escape Room E.N.E.R.G.Í.A.”, una propuesta dirigida a público familiar que plantea, a través del juego y la resolución de enigmas, distintos retos relacionados con el uso responsable de la energía y la eficiencia energética.

Por su parte, el jueves 10 de abril tendrá lugar en el Mercado municipal de Torrefiel la “Yincana familiar Energías Renovables”, una actividad dinámica en la que los participantes podrán descubrir, mediante pruebas y juegos, el papel de las energías renovables y su importancia en la lucha contra el calentamiento global.

Lunes de Pascua en Valencia / Fernando Bustamante

La programación continuará en el Observatori del Canvi Climàtic, en sus instalaciones del Cabanyal, con nuevas actividades los días 9 y 11 de abril. El miércoles 9 de abril tendrá lugar el cuentacuentos “Abeja zum zum”, una actividad dirigida a niños y niñas de entre 3 y 7 años que comenzará a las 11 horas. A través de esta historia, los participantes descubrirán el papel fundamental de las abejas como agentes polinizadores y la importancia de conservar la biodiversidad. La actividad se completará con una manualidad relacionada con la temática.

El viernes 11 de abril, también a las 11 de la mañana, se celebrará una ludoteca climática dirigida a público familiar a partir de 3 años. En este espacio, los asistentes podrán disfrutar de juegos de mesa, actividades creativas y lectura de materiales educativos centrados en el medio ambiente y el calentamiento global.

La exposición "La Leyenda del Titanic" en Bombas Gens

El sector cultural ofrece opciones de primer nivel para quienes busquen resguardarse del sol o disfrutar de experiencias inmersivas.

Cita ineludible: La exposición "La Leyenda del Titanic" en Bombas Gens afronta sus últimos días. Debido a la alta demanda, se recomienda consultar la disponibilidad de entradas en tiempo real antes de desplazarse.

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El último coletazo de la Semana Santa Marinera

Aunque el grueso de los actos terminó ayer, els Poblats Marítims mantienen viva su esencia religiosa. A las 19:30 horas, la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel celebrará la procesión de traslado de su imagen titular, cerrando así el ciclo litúrgico en los barrios del Grao y Cabanyal.