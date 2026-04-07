Cultura impulsa la remodelación y construcción de los locales de las sociedades musicales por 1,2 millones de euros

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el DOGV la convocatoria de subvenciones por valor de 1.280.000 euros, para impulsar la remodelación y construcción de locales de las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat, a través de estas ayudas, pretende salvaguardar la cultura inmaterial que representan las más de 500 sociedades musicales de la Comunitat Valenciana por el compromiso que mantienen con la preservación de la tradición musical popular.

La convocatoria establece dos categorías: la modalidad de remodelación, para la que destina 880.000 euros y la modalidad de construcción, dotada con 400.000 euros.

En la primera modalidad de esta convocatoria están comprendidas las obras de remodelación y rehabilitación, reforma, mejora, adecuación y modernización de locales sociales en espacios existentes y sus instalaciones.

Por su parte, la modalidad de construcción abarca las obras de nueva construcción, ampliación y habilitación de nuevos espacios de locales sociales.

Para poder solicitar las ayudas se requiere que las sociedades musicales estén legalmente constituidas y entre sus actividades artísticas y formativas permanentes figure el sostenimiento de una agrupación instrumental no profesional, ya sea banda u orquesta o el sostenimiento de una escuela de música o de educandos.

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Además, el presupuesto material de los proyectos de inversión no ha de superar los 100.000 euros (sin IVA). Esta convocatoria permitirá financiar las inversiones que se hayan ejecutado íntegramente en el año natural 2025. El plazo de solicitud es de 10 días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGV.