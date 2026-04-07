Dansa Valencia saca la danza a la calle

Dansa València propone un diálogo entre la creación contemporánea y el patrimonio de València dentro del ciclo 'Moviments Urbans'

Un itinerario coreográfico que tomará las calles y espacios patrimoniales de la urbe para transformar los lugares de paso cotidianos en escenarios para la danza contemporánea.

El ciclo arrancará el 11 de abril en el Museu de Belles Arts con una doble propuesta de talento valenciano. El coreógrafo Jacob Gómez presentará ‘Quema’, un reencuentro de almas ancianas que revisitan su trayectoria vital desde la vulnerabilidad, y deciden bailar la juventud desde un ángulo inédito en el que escuchan el ritmo del cuerpo.

Por su parte, Cristina Reolid llevará a escena ‘Carne de bronce’, un solo que fusiona el cante flamenco con el pulso sintético de la vida actual. En la pieza el cuerpo de la bailarina se deja atravesar por la sonoridad del presente.

Ese mismo día, el Pont de la Trinitat acogerá una propuesta para público familiar de la mano de las mallorquinas Hermanas Picohueso. Con ‘AHNI (Accions Humanes No Identificades)’, la compañía invita a la infancia a reflexionar sobre la importancia del cuerpo y el movimiento frente a la desconexión del progreso, mientras sus mayores desconectan sobre hamacas.

La tarde del sábado, la programación se trasladará a la plaza del Patriarca, que se convertirá en un ring de baile con el ‘All Styles Battle’ de Valencia City Cypher. Este evento de danzas urbanas alcanza una nueva edición con música en directo, donde la improvisación y los estilos ‘freestyle’ vuelven a ser los protagonistas.

La deliberación la llevarán a cabo jurados internacionales que, además de valorar la competición, impartirán clases gratuitas y ofrecerán orientación sobre emprendimiento profesional.

El movimiento recorre la ciudad

La directora de Dansa València, María José Mora, ha destacado la importancia de esta iniciativa para conectar el arte con la ciudadanía: “Desde 2021 trabajamos para que el público descubra la danza fuera de los espacios convencionales. Situar los espectáculos en el entorno cotidiano permite generar nuevos diálogos y miradas plurales hacia la realidad que nos rodea”.

El domingo 12 de abril, la compañía Fil d’arena propone una travesía desde las Torres de Serranos por las calles de Ciutat Vella. Esta travesía de cuerpos y lugares busca revelar la poesía oculta de la arquitectura urbana a través de la interacción de los cuerpos con el espacio público.

El punto final al ciclo con el que arranca Dansa València lo pondrá la compañía alicantina Titoyaya Dansa en el Antiguo Cauce del Río Turia (entre los puentes de las Flores y de la Exposición). Bajo la dirección de Gustavo Ramírez, la formación representará el preestreno de ‘Liebe’, una pieza que indaga en el enamoramiento como un impulso irracional y un accidente impredecible que transforma a los desconocidos.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha señalado que con esta iniciativa la Generalitat “reafirma su compromiso con la danza como conector accesible y participativo entre cultura y ciudadanía. La celebración del ciclo 'Moviments Urbans' en Dansa València demuestra que la danza es una herramienta artística capaz de conectar con todos los públicos, de salir de sus espacios tradicionales para ocupar plazas y espacios patrimoniales y activar esa conexión con el público y también con la arquitectura de la ciudad.”

Por su parte, el concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, ha manifestado que desde el Ayuntamiento apuestan "por acercar la cultura a la ciudadanía y por integrar las artes en el espacio público. En este sentido, el ciclo ‘Moviments Urbans’ es la mejor demostración de cómo la danza contemporánea puede dialogar con nuestro patrimonio y transformar la ciudad en un gran escenario abierto". "Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con una programación cultural diversa y de calidad, capaz de dinamizar los espacios urbanos y de conectar con nuevos públicos”, ha añadido.