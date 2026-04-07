Gandia despide a Josep Piera, el arquitecto cultural de la Safor

La muerte del escritor valenciano Josep Piera ha dejado a la literatura valenciana sumida en la orfandad. El vacío que el poeta, novelista y articulista de la Safor deja en las letras solo puede llenarse con el extenso legado literario y sociológico que deja a la sociedad, gracias a su vertiente de pensador, inseparable de su obra literaria. Piera se va con una larga lista de obras escritas, pero permanecerá su forma de entender el territorio, el Mediterráneo, la lengua valenciana y la cultura local que han permeado a varias generaciones de escritores.

Desde que el domingo se hiciera pública la noticia de su fallecimiento, las muestras de dolor y condolencias se han multiplicado tanto en el ámbito cultural como el político, en duelo por la pérdida de este intelectual tan querido en la Safor por el que el Ayuntamiento de Gandia ha decretado tres días de luto oficial, con suspensión de todo acto público municipal y banderas a media asta.

Ayer se le despidió en la más estricta intimidad familiar, mientras que hoy el consistorio abrirá sus puertas a las seis de la tarde para acoger una despedida civil en el Palau Ducal. Con música, versos y una exposición con objetos que donó al consistorio, el escritor será despedido por la esfera pública entre intelectuales, literatos, políticos y amigos de toda índole.

Fue precisamente el Ayuntamiento de Gandia quien dio la noticia, reconociendo su herencia literaria y humana. Entre sus distinciones, cabe recordar que Piera fue nombrado Fill Predilecte de Gandia, un reconocimiento que "refleja el estrecho vínculo del autor con la ciudad y el orgullo que su figura ha representado para sus vecinos y vecinas". El consistorio recalcó que su obra "permanecerá como un testimonio vivo de su talento, su compromiso cultural y su amor por la tierra". "Gandia pierde a uno de sus embajadores, pero su obra continuará acompañando a las generaciones presentes y futuras", concluía el comunicado.

“Fue un escritor total que tocó todo, que hizo de la poesía una partitura de palabras, que puso nombre al paisaje y universalizó la Drova, que lo hizo internacional”, señala la poeta, gestora cultural y discípula de Piera, Àngels Gregori. “Es uno de los escritores y pensadores más importantes de nuestro siglo que nos deja un legado inmenso, una forma de ser y de mirar, que puso en valor su propia comarca de la Safor al entender Gandia como una ciudad cultural y literaria", apunta.

Precisamente, fue el impulsor de devolver a Gandia un esplendor cultural y literario sembrando ideas que hoy se han asumido dentro del intelectualismo valenciano, como su compromiso con la lengua, reconvertida en un pasaporte: "Con ella se fue sin complejos a todas las partes del mundo; buena parte de los proyectos culturales que nos hacen entender Gandia tal como es hoy fue gracias a su impulso", recuerda Gregori.

Más allá de la dimensión pública, quienes lo conocieron destacan una personalidad magnética e inagotable, de un entusiasmo sin comparación. La propia poeta recuerda que era, además, "un hombre bueno, un personaje que no te acababas nunca y un amigo irrepetible que nunca perdió la lucidez, ni siquiera en el hospital esta última semana".

La política y la literatura, de luto

En esos mismos términos se expresó también el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, quien lamentó perder un escritor excepcional y, sobre todo, "un hombre bueno y gran amigo". Por su parte, la exalcaldesa y actual ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, destacó que su voz "ya forma parte de nuestra historia y de nuestras vidas". "Para la memoria quedan los momentos compartidos en Gandia y el amor por la tierra y la lengua", señaló.

Josep Piera en mayo de 2025, durante la celebración de su 78 cumpleaños-. / Álex Oltra

Su contribución a la literatura y la sociedad civil también queda patente en la unión de voces de distintos ámbitos del espectro político que encuentran un punto en común en la huella de Piera. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destacó también que su obra está "profundamente vinculada a nuestra tierra y cultura", mientras que su homólogo en Cataluña, Salvador Illa, recordó el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que se le concedió en 2023. Un escritor que, en sus palabras, "enriqueció nuestra lengua y la defendió con el máximo compromiso".

En este mismo sentido se expresaron también diversos referentes culturales como la periodista y escritora Núria Cadenes, la escritora Lourdes Boïgues o el escritor Josep Antoni Fluixà, además de diversos colectivos de la Safor.

Una exposición con su archivo para el último adiós

La relevancia de Piera en la Safor también se materializó al ser nombrado en 2010 como primer hijo predilecto de la ciudad, durante la celebración de l'Any Borja. Con el respaldo unánime de todos los partidos políticos, el consistorio inauguró el primer capítulo de ilustres gandienses al reconocer la vida y obra de este embajador de la ciudad y de toda la comarca no solo en el mundo de las letras, sino también por su activismo cultural y social, en especial desde el valencianismo político.

De hecho, en el expediente de concesión de esta distinción, se justificaba el nombramiento por su "alta relevancia y utilidad de los servicios prestados a Gandia, así como su impagable colaboración en la modernización de la ciudad y en la creación de su sentimiento de autoestima colectiva".

En 2022, Piera donaba, junto a su compañera de vida, Marifé Arroyo, su archivo documental y sus libros al ayuntamiento de Gandia. La ciudad, por su parte, anunciaba que la biblioteca de Beniopa sería bautizada con su nombre. Justo en ese espacio se guardan los fondos, parte de los cuales serán expuestos hoy en la ceremonia del consistorio.

Exterior de la biblioteca Josep Piera Beniopa. / Levante-EMV

Durante la cesión, Piera señalaba que "los escritores tenemos la obligación de hacer nuestra aportación a la sociedad, y me siento particularmente obligado a ello, dada mi condición de Hijo Predilecto de Gandia. Es, podríamos decir, la correspondencia a un gesto honorable y generoso que la ciudad tuvo conmigo". Piera buscaba con esta medida que el gesto contribuya a incrementar el patrimonio literario y el prestigio histórico de Gandia, especialmente por su condición de ser cuna de los "clásicos" como Ausiàs March, Joan Martorell o Joan Roís de Corella.

La biblioteca Josep Piera Beniopa acogió una exposición con su obra y algunos objetos personales seleccionados. El centro recuerda que durante ese proceso "pudimos conocer a Josep, que nos abrió las puertas de su casa en la Drova. Perdemos un referente cultural de la comarca y a una gran persona".

Su relación con Brines

La muerte de Piera llega cinco años después del referente literario a nivel nacional que fue Francisco Brines, de la vecina localidad de Oliva. Como recuerda Àngels Gregori, una de las situaciones más importantes en la biografía de Piera fue su viaje a Madrid a conocer al ya consolidado autor. "Piera era un joven de la Drova y Brines ya había publicado 'Las Brasas', pero entablaron una gran relación. El poeta siempre explicaba que se lo debía todo a Brines, y en los últimos años se vieron mucho; la última visita a l'Elca fue en 2019", recuerda la poeta.

De esa relación, Gregori explica que tuvo el privilegio de presenciarla y por eso asegura que se valoraban y respetaban. "Eran muy diferentes de carácter, pero tenían una forma de ser parecida, basada en el respeto y el conocimiento que tenían de sus respectivas obras, con una fraternidad increíble por ser de la misma comarca y pertenecer, sin embargo, a culturas literarias muy diferentes", explica.

Saturnino Valladares, Santiago Grisolía y Josep Piera en 2021 en la presentación de la traducción de la antología de 'A la costa' de Francisco Brines. / L-EMV

De hecho, cabe recordar que en 2021 fue Piera el encargado de traducir al valenciano una antología del libro 'La última costa', el último poemario que Brines publicó en vida y cuya traducción impulsó el Consell Valencià de Cultura.

Homenajes pasados y futuros

Uno de los últimos reconocimientos al escritor tuvo lugar en la ciudad en 2024. El Teatre Serrano de Gandia acogió la primera edición de la Jornada Literària de Primavera, que buscaba poner en valor la figura de personalidades destacadas del mundo literario. La primera jornada se le dedicó a él, y con toda probabilidad este año se sucederán todo tipo de homenajes al legado que deja en las letras valencianas.

Precisamente, el Ayuntamiento de Barx, localidad donde residió prácticamente toda su vida, también anunció ayer un acto de homenaje póstumo a la figura de Piera, que se realizará en las próximas semanas.