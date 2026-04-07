Las grandes obras de Sorolla que dejan València se expondrán en 2027 en el Petit Palais de París

Medio año. Durante ese tiempo, alrededor de 60 Sorollas han estado deleitando a los visitantes que se han acercado a la Fundación Bancaja para ver las obras maestras del pintor valenciano, muchas de ellas piezas que rara vez habían salido de un Museo Sorolla de Madrid -cuya colección del 'maestro de la luz' es la más importante que hay en el mundo- que sigue, a día de hoy, cerrado por obras. Pero esta exposición en el centro cultural de la plaza Tetuán, que alargó su periplo inicial gracias a la gran acogida que estaba teniendo entre el público, cierra definitivamente este lunes 6 de abril su camino en València. Y, con ese adiós, surge una pregunta. ¿A dónde irán ahora estos cuadros?

La respuesta, como si de una banda musical se tratara, es que arrancarán -previo paso por Madrid- una gira internacional. Tour que llevará a algunas de ellas a Toulouse, luego a viajar por Asia y, finalmente y como colofón, a todo un Petit Palais. Ese es el recorrido que dibuja a este diario el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, quien apunta a que la exhibición -tal y como ha estado este medio año en València- "no se va a replicar en ningún sitio". Y que, por tanto, obras como 'Paseo a la orilla del mar', 'El baño del caballo' o 'La siesta' -entre otras- no se emplazarán a corto plazo en otros museos o centros españoles.

Donde sí irán varias de ellas desde este mismo abril y hasta septiembre -concretamente hasta el 30 de ese último mes, según comunicó en su día el Boletín Oficial del Estado (BOE)- es a la localidad francesa de Toulouse y, más en concreto, a la sala de exposiciones temporales de la Fundación Bemberg en el Hôtel d'Assézat. Allí, explica Varela, se va a llevar a cabo una muestra "de pequeño formato" si se compara con la de València entorno al nombre 'Joaquín Sorolla: pintor de la luz'.

Rumbo a Asia y París

Será la próxima parada, pero no la única para unas obras del pintor valenciano que también viajarán en los meses vinientes camino del continente asiático. Según avanzó este diario hace varias semanas, la intención en Asia es poner en marcha una muestra que se podrá ver "en tres sedes expositivas" -todavía no especificadas- de Corea, China y Japón entre el segundo semestre de 2026 -coincidiendo así con el fin de la exposición en Toulouse- y el segundo semestre de 2027. Una exhibición que tiene como fin estrechar "lazos de colaboración para iniciar otros proyectos que permitan establecer otros tipos de conexiones interculturales" y que seguirá a iniciativas previas que ha habido de Sorolla en ciudades de estos países como Shanghái -en 2024, en su metro se vieron de una manera íntegra y completa pinturas del artista-, Chengdu o Pekín. Además, por las exposiciones de Toulouse y Asia, el Museo Sorolla recibirá un total de 135.000 euros.

La exposición de obras de Sorolla en la ciudad china de Chengdu, el año pasado. / Levante-EMV

No obstante, es la llegada de la obra del artista valenciano a los Campos Elíseos lo que centra las miradas del futuro. Como explica Varela, esta muestra se hará en el Petit Palais -es decir, en el Museo de Bellas Artes de París, que cuenta con más de un siglo de historia tras ser construido para la Exposición Universal de 1900- y va a ser "muy importante". Y es que aunque no desvela más novedades al respecto, sí especifica que comenzará "a finales de 2027" y se extenderán hasta 2028, por lo que el periplo internacional de las piezas del maestro valenciano se alargará durante aproximadamente dos años.

Apertura de la ampliación

Y mientras, ¿cómo avanzan las reformas y ampliaciones que desde 2024 mantienen cerrado el museo del pintor en Madrid? Según desvela Varela, en el caso de la expansión del edificio -un proyecto que pretende añadir más de 2.000 metros cuadrados de superficie, colidantes con el actual edificio- ya está "terminada" y actualmente se encuentra en proceso de equipamiento para que, a priori después del verano, "se pueda abrir".

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Más tiempo necesitará la rehabilitación de la casa museo del pintor valenciano. No en vano, esta parte es -especifica el Ministerio de Cultura respecto a esta actuación- "una rehabilitación integral de la arquitectura y las instalaciones ante el desgaste y la obsolescencia" que presenta el edificio. Sin embargo, como destaca el dirigente museístico, esta intervención "es quirúrgica y requiere que se respeten sus valores patrimoniales", lo que alargará esta parte de la obra hasta una fecha que todavía no se conoce.