Una imagen y una canción: los recuerdos de Josep Piera y Marifé Arroyo
La muerte del escritor valenciano Josep Piera ha provocado una oleada de mensajes de despedida en redes sociales, donde amigos y compañeros han querido recordar tanto su figura literaria como su dimensión más íntima. La poeta Maria Josep Escrivà evocaba la relación con su mujer, Marifé Arroyo, conocida como ‘La mestra’, destacando la complicidad entre ambos y compartiendo “la fotografía más bonita” que había visto de la pareja, publicada por el sociólogo Toni Mollà.
Escrivà ha sido precisamente quien ha recordado que Marifé, 'La mestra' de una generación, es la protagonista de un libro de Víctor Labrado y de la famosa canción del grupo Zoo, también de Gandia, que inmortalizó este personaje y lo llevó a la música. "I en eixe context arriba una mestra, rebel, decidida, valenta", dice la letra de Panxo.
Precisamente Mollà recordaba los inicios de Piera como “el hombre de Marifé” y subrayaba cómo aquellas primeras complicidades “no han dejado nunca de fortalecer el afecto y el reconocimiento” hacia el escritor.
También el economista y exconseller Vicent Soler ha querido despedirse del autor rememorando las tertulias de los años setenta, "junto a la Lonja", junto a figuras como Amadeu Fabregat, donde debatían sobre compromiso, lengua, literatura y modernidad. Unos encuentros que, según Soler, “nos enriquecieron para siempre” y que ahora cobran un significado especial tras la desaparición de una de las voces más destacadas de la literatura valenciana contemporánea.
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