Jimena Amarillo, Rodrigo Cuevas y La Plazuela, entre las primeras confirmaciones de Trovam 2023

Jimena Amarillo, Rodrigo Cuevas y La Plazuela, así como los valencianos El Diluvi, Pep Gimeno 'Botifarra', Esther, Maluks, La Maria y Noelia Llorens 'Titana' forman parte del primer avance de la programación de la Fira Valenciana de la Música Trovam, que se desarrollará del 9 al 11 de noviembre en Castelló de la Plana.

En su undécima edición, el certamen mantendrá su "vocación de escaparate de la escena musical valenciana" con la presencia de intérpretes como Jimena Amarillo, El Diluvi, Pep Gimeno 'Botifarra', Esther, Maluks, La Maria y Noelia Llorens 'Titana'. Además, actuarán Margarita Quebrada, Caramelo, Holistiks y Ana Zomeño.

El cartel se completa con bandas y solistas llegados otros puntos del Estado como los andaluces La Plazuela, el asturiano RodrigoCuevas, la navarra Olaia Inziarte, los murcianos Awakate y el catalán Pol Batlle.

De esta manera, la Fira Valenciana de la Música Trovam ofrecerá al público actuaciones de géneros muy diversos con el objetivo de dar testimonio de la heterogeneidad que caracteriza el panorama musicalactual con la inclusión de propuestas de pop, rock, mestizaje, rap, trap, reggaeton, canción de autor y música tradicional. Esta variedad también se trasladará a las lenguas que utilizan los intérpretes, concanciones en valenciano, castellano, asturiano, euskera e inglés, destaca la organización en un comunicado.

Los diversos escenarios de la Fira Valenciana de la Música acogerán los directos de algunos de los artistas valencianos con más seguidores actualmente. Es el caso del grupo El Diluvi, que hará sonar su folk moderno fusionado con la cumbia, el reggae y los ritmos de raíz, entre otros estilos.

En Castelló de la Plana también estará Pep Gimeno 'Botifarra', la gran voz de la música tradicional valenciana, que pondrá sobre el escenario su trabajo más reciente, 'Ja ve l'aire'. En este álbum ha colaborado la cantaora Noelia Llorens 'Titana', que se suma a la programación artística de Trovam. Asimismo, la música de raíz es elpunto de partida de 'L'Assumpció', primer disco de La Maria.

De la misma manera, Jimena Amarillo ha utilizado sintetizadores y programaciones en su reciente lanzamiento, 'La pena no es cómoda', trabajo que presentará en Trovam. También llegará con novedadesMaluks, trío de música urbana que pondrá de largo el álbum 'Cor i foc'. Además, la cantante de Vinaròs Esther visitará la Fira para interpretar los temas de pop-rock del disco 'Les cartes que mai vaig cremar'.

Entre los primeros nombres valencianos confirmados en la undécima edición de la Fira también se encuentran los grupos Margarita Quebrada y Caramelo; la cantautora Ana Zomeño; el grupo de rap, funky jazz Holistiks, y la formación de música jamaicana The Dance Crashers.

Propuestas estatales

La programación de la Fira Valenciana de la Música se nutrirá con propuestas de otros territorios del Estado. En primer lugar, se debe destacar la actuación de los granadinos La Plazuela, dueto que mezclafunk, sonidos electrónicos y melodías flamencas. La fusión de estilos y disciplinas también caracteriza la trayectoria de Rodrigo Cuevas, que combina la música asturiana con el cabaret, el cuplé y el humor en el espectáculo 'La Romería'.

La navarra Olaia Inziarte tocará su pop con tintes oscuros; los murcianos Awakate harán bailar al personal con un cóctel de rap, música latina y elementos digitales. Finalmente, el avance de programación artística se completa con la propuesta poética de Pol Batlle, que, acompañado de Rita Payés, presentará las canciones del disco 'Salt mortal', un trabajo que ha supuesto una verdadera bocanada de aire fresco en la escena musical catalana.

El resto de artistas que participarán en la edición 2023 de la Fira Trovam serán anunciados antes del verano. Como en pasadas ediciones, este año está previsto que actúe una cuarentena de grupos para continuar ejerciendo de escaparate de la creación musical actual y punto de encuentro de referencia del sector. En este sentido, subtayan, Trovam "ha consolidado su posicionamiento como una de las ferias estratégicas de la industria musical".

La Fira Valenciana de la Música Trovam está organizada por la Valencian Music Association (VAM!) en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana) y el Ayuntamiento de Castelló.

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Además, cuenta con la participación de la Diputación de Castellón; la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo (Generalitat Valenciana); À Punt Mèdia; el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem); la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación; Mediterranew Musix; la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP); la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE); el Berklee College of Music (Valencia Campus); la Universitat Jaume I de Castelló (UJI); Radio 3 (RNE); la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM), y la Valencian Music Office.