José Luis Sastre, Bermúdez de Castro y Paloma del Río protagonizan las jornadas 'Leer conCiencia' de la UPV

La Universitat Politècnica de València ha consolidado los encuentros que fusionan literatura, actualidad y divulgación científica bajo el nombre de 'Leer conCiencia'. Este año celebran la segunda edición y contarán con el periodista José Luis Sastre, el paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro y la periodista Paloma del Río.

El encargado de inaugurar estas jornadas será Sastre, en una charla que se celebrará el próximo 17 de abril a las 19 horas en el salón de actos del edificio Nexus del campus de Vera de la UPV. El cargardo de conducir el encuentro será Luis Zurano, periodista de la universidad en el área de Comunicación, quien mantendrá un diálogo con el referente matutino de la radio sobre el proceso de creación de su nuevo libro, 'Plomo', y se reflexionará en torno a la idea de hasta dónde llegar por defender un ideal, que atraviesa su novela.

Según explica la UPV, el acceso será libre hasta completar el aforo pero es necesario reservar la plaza haciendo click en este enlace. Sastre firmará los ejemplares del libro que también se podrá adquirir en la sala en colaboración con la librería 'La traca' de Benimaclet.

Bermúdez de Castro, referencia de Atapuerca

El siguiente encuentro será con José María Bermúdez de Castro, el paleoantropólogo codirector de las excavaciones de los yacimientos de Atapuerca desde 1991 y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica en 1997.

Bermúdez de Castro hablará en la UPV sobre sus trabajos en Atapuerca, su libro “Homo antecessor: El nacimiento de una especie” y sobre la evolución humana. También sobre su trabajo en el campo de la divulgación, en el que es uno de los grandes referentes del país. Será el 24 de abril, a las 18.30h, también en el salón de actos del edificio Nexus. Puedes inscribirte en este otro formulario .

Paloma del Río, la voz del deporte

El jueves 28 de mayo será el turno de Paloma del Río, la periodista española que más veces ha cubierto los Juegos Olímpicos y una pionera en la información deportiva , presentará en este encuentro su libro, que lleva por título 'Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos'. Será también a partir de las 18.30h, en el salón de actos del edificio Nexus de la UPV. El acceso será libre también, previa inscripción que se abrirá próximamente.