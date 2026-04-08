Cultura sigue sin resolver el futuro de Iglesias y la dirección de Les Arts

La Conselleria de Cultura no ha resuelto todavía el futuro de la dirección artística de Les Arts. Jesús Iglesias, que accedió al cargo en 2019, se mantiene al frente de la institución cultural sin conocer qué va a pasar cuando el próximo diciembre, de manera oficial, expire el contrato público que le ha permitido dirigir el auditorio durante cuatro años y una prórroga de cuatro más. Por ahora, en el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí no hay ninguna novedad, si bien se plantea como una prioridad sacar a concurso el contrato público, tal como la conselleria adelantó en febrero.

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el contrato "está en ciernes". No se ha abordado todavía el documento, las formas ni los plazos, pero tal como revelaron entonces y mantienen ahora, la intención es sacar la plaza a concurso.

Iglesias, que accedió al puesto en 2019, no podría repetir según el modelo actual de contrato. La renovación automática, como sucedió en 2022, ya no es posible por cuestiones legales, pero al tratarse de un puesto de alta dirección sí existen fórmulas de continuidad, siempre con el apoyo del patronato de Les Arts.

En este sentido, los estatutos de la institución recogen que el patronato debe nombrar al director artístico con sujeción al Código de Buenas Prácticas de la Cultura Valenciana, que establece la convocatoria de un concurso público. Sin embargo, este código ha dejado de aplicarse en algunos nombramientos recientes del sector cultural como las direcciones adjuntas del Institut Valencià de Cultura, e incluso ha sido retirado de la ley del IVAM, además de no estar ya disponible en la web de la conselleria, lo que ha generado dudas sobre si se recurrirá a esta fórmula.

Por ahora, Iglesias continúa al frente del Palau con total normalidad, pero su incierto futuro no deja de suponer una inquietud a la hora de diseñar las programaciones de un buque insignia de la cultura como es Les Arts, con una agenda operística y musical que se diseña a dos años vista. Lo cierto es que los resultados del auditorio bajo la batuta de Iglesias han crecido exponencialmente, tanto en oferta cultural como en asistencia de público.

Un contrato ya prorrogado

Cabe recordar que fue en enero de 2022 cuando la comisión ejecutiva del Patronato de Les Arts acordó la continuidad de Iglesias hasta diciembre de 2026. Su contrato inicial, firmado en enero de 2019 tras ser seleccionado mediante el Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana, contemplaba una duración de cuatro años, con la posibilidad de ampliarlo por otros cuatro si existía acuerdo entre las partes, como finalmente ocurrió.

Iglesias asumió la dirección artística en 2019 en sustitución de Davide Livermore, tras un proceso en el que su candidatura fue considerada la más adecuada por su perfil internacional, su experiencia en gestión y su capacidad para liderar proyectos operísticos. Desde entonces, Les Arts ha experimentado un crecimiento notable tanto en programación como en proyección.