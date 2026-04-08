FestIN València abre reservas: Guía de las 22 sedes y maridajes de lujo con Quique Dacosta, Begoña Rodrigo y Ricard Camarena

Hoy se han abierto las reservas para una nueva edición de FestIN, el Festival de Cultura & Gastronomía de València. El evento gastro cultural de referencia, que se desarrolla en lugares emblemáticos donde los asistentes pueden disfrutar al mismo tiempo de una exclusiva oferta cultural maridada con una experiencia gastronómica.

FestIN tendrá lugar del 17 al 26 de abril en 22 espacios de València, Gandía y Riba-roja del Turia. Cada sede ofrecerá una propuesta particular, creando un calendario de eventos para acercar al público de una manera diferente la cultura y la gastronomía, y ofreciendo experiencias únicas e irrepetibles que ya están disponibles en la web del certamen.

Sedes y propuestas gastronómicas

Toda la información ya se puede consultar y reservar experiencias en la web del certamen: www.festinvalencia.com. Entre los días 17 y 26 de abril se podrá disfrutar de FestIN en: Centre del Carme Cultura Contemporània, Centro de Arte Hortensia Herrero, Museo de Bellas Artes de València, IVAM, CaixaForum València, Les Arts, Bombas Gens, Museo de la Seda, Celler de PROAVA S. XIII, Sala Russafa, Casa Museo Benlliure, Galería Shiras, Set Espai d’Art, Galería Rosa Santos y Galería Jorge López, Palau de la Música, Teatro Talia, Radio City, Open House Valencia y Santos Juanes. Y un año más, se suman las localidades de Gandía con el Palau Ducal dels Borja y Riba-roja con el Museo Visigodo.

Fusión con partners gastronómicos

En la propuesta de combinar cultura y gastronomía que ofrece FestIN, cada una de estas sedes contará con una experiencia de fusión con partners gastronómicos como: La Salita (Begoña Rodrigo), Fierro (Carito Lourenço) , Bombas Gens (Ricard Camarena y Bodegas Vicente Gandía), Contrapunto, Lienzo (María José Martínez), Rebò Restaurant (Lina Marcela), Tano Pastisseria, La Oficina (German Carrizo), Vicente Patiño, Simposio (Roger Julián), Pago de Tharsys, Fraula, Novaterra, Tobar Cabanyal (Rosa Santos, Jorge López y Pascual Medel), Flores Raras (Carolina Álvarez), Colmado LaLola, Olhöps Cervecería Artesanal, Paraíso Travel (Junior Franco), 2 Estaciones (Mar Soler y Alberto Alonso) y Valencia Club Cocina (Lluis Penyafort y Guillermo Micó).

Estas son todas las experiencias