La Fira del Llibre de València premia a Leïla Slimani por su mirada crítica sobre la identidad y la condición femenina

La escritora franco-marroquí Leïla Slimani será una de las grandes protagonistas de la 61ª edición de la Fira del Llibre de València al recibir el Premio Internacional, un reconocimiento que subraya la dimensión literaria, política y cultural de una autora convertida en una de las voces más influyentes de la literatura francófona contemporánea. La feria se celebrará del 30 de abril al 10 de mayo en su emplazamiento habitual, y la entrega del galardón tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 18.30 horas.

Leïla Slimani, Premio Internacional de la Fira del Llibre / Levante-EMV

El acto no se plantea solo como una ceremonia de homenaje, sino también como un espacio de diálogo literario. Slimani conversará con la escritora valenciana Raquel Ricart, premiada en la pasada edición, en un encuentro que contará con traducción simultánea a cargo de Anna Montero. La cita permitirá acercarse a una autora cuya obra, traducida tanto al valenciano como al castellano, ha conseguido conectar con lectores de muy distintos contextos culturales.

Premio Goncourt con Canción dulce

Slimani alcanzó proyección internacional en 2016, cuando obtuvo el Premio Goncourt con Canción dulce, su segunda novela. Aquel libro, además de convertirse en un notable éxito comercial, consolidó un universo narrativo propio, marcado por el examen de las fracturas sociales y los conflictos íntimos. En sus páginas afloran cuestiones como los prejuicios de clase y origen, las relaciones de poder dentro de las familias, el peso de la educación, las ambigüedades del amor y la violencia soterrada que atraviesa la vida cotidiana.

Con el tiempo, la autora ha ido ampliando ese territorio literario hasta convertirlo en una mirada compleja sobre la identidad, la memoria y la condición femenina. Esa ambición narrativa ha cristalizado recientemente en la trilogía El país de los otros, inspirada en su propia familia y situada en la historia reciente de Marruecos. Tras el volumen inicial, la serie continuó con Miradnos bailar y se cierra con Me llevaré el fuego. En este tríptico, Slimani explora las contradicciones de la sociedad marroquí y la posición de las mujeres en un contexto atravesado por tensiones históricas, culturales y políticas.

La presencia de Slimani refuerza el perfil internacional de la Fira, que este año también contará con el escritor turco Zülfü Livaneli. Sin embargo, el foco del reconocimiento recae en una autora que ha sabido convertir la literatura en una herramienta de observación crítica del presente. Su paso por València no solo celebra una trayectoria sólida y prestigiosa, sino también una escritura capaz de interpelar al lector desde los márgenes, los afectos y las heridas de nuestro tiempo.