'Las hijas de Bernarda Alba' se revuelven contra el duelo en la última propuesta de Taiat Dansa

Si en el mes de marzo el fuego es el protagonista de la ciudad de València, en abril es la danza la que domina la agenda cultural. En el marco del festival Dansa València y como parte también de Les Arts es Dansa, la compañía Taiat presenta 'Las hijas de Bernarda', una de las mayores producciones que pasará por el festival de baile nacional y una apuesta por renombrar los clásicos. ¿Es posible darle una nueva mirada a 'La casa de Bernarda Alba'? El histórico teatro de Federico García Lorca toma una nueva dimensión con la propuesta diseñada por Mertixell Barberà e Inma García, fundadoras del colectivo de danza contemporánea que sube al escenario de Les Arts una propuesta casi cinematográfica y también revolucionaria: en esta obra, Bernarda Alba no aparece.

Barberà y García han trabajado mano a mano con la directora de cine Paula Ortiz ('Virgen Roja', 'La novia'), encargada de los textos que se reproducen junto a la coreografía ideada por Taiat. David Barberà, a través de su firma Caldo, es el responsable de la composición musical que tocará en directo en las tres sesiones previstas en Les Arts: 17, 18 y 19 de abril. Después, saldrá de gira a Alicante, Castellón y el norte de España. Sobre las tablas, siete bailarinas, cinco extras, un bajista y hasta una soprano de música antigua para recrear una atmósfera asfixiante, tal como fue la vida de las cinco hijas de Bernarda.

La ausencia de la viuda es la verdadera protagonista de la obra. No está, pero se siente. El proyecto lleva años integrado en Barberà y García, tal como explicaron el miércoles en la rueda de prensa de presentación, en compañía de María José Mora, directora de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura y de Jesús Iglesias, director artístico del Palau de Les Arts, dos instituciones que han coproducido la pieza junto al Mercat de les Flors.

El trabajo de disección comenzó en Nueva York cuando ambas artistas residían en la gran manzana y les encargaron trabajar con obras teatrales españolas. Después, le dieron otra vuelta y la llevaron a San Miguel de los Reyes. De aquella semilla ha nacido una gran planta donde se mezclan y contaminan lenguajes: el baile contemporáneo convive con el flamenco que aporta Irene de la Rosa, el vestuario antiguo se redefine con las claves que aporta Estudio Savage y la música y la narración de la voz en off juegan a los sonidos y silencios. Todo, eso sí, unido por una misma premisa: trabajar desde lo poético.

Opresión del sistema (familiar)

'Las hijas de Bernarda' bebe de muchas referencias literarias. La base es la de Lorca, claro, pero a partir de ahí, las creadoras han exprimido todas las ideas que el dramaturgo reflejó. Así, las protagonistas son las cinco hijas, encerradas, asfixiadas y condenadas al ostracismo de las paredes de su casa por una sucesión de duelos que su madre les obliga a cumplir. "Si en 'Una habitación propia' de Virginia Woolf se decía que esa habitación era el símbolo de libertad para una mujer, en esta obra es justo lo opuesto; es una cárcel", explica Meritxell Barberà. "A veces se habla de Bernarda como una víctima del sistema y creo que no puede ser un planteamiento más erróneo; dentro de su casa podría haber cambiado las cosas, pero no lo hizo; sigue representando el poder patriarcal porque le interesa", defiende la autora.

En esa sucesión de referencias a otros clásicos de la literatura, las autoras también aluden a Ibsen y su 'Casa de muñecas', sobre todo en lo referente al trabajo de Paula Ortiz, a quien pidieron que trabajara desde lo político, sobre ese encierro que afecta a lo psicológico y que para llevarlo a la danza, había que hacer físico.

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La obra, que tiene una duración aproximada de una hora, es capaz de representar la angustia interna de esa casa y las mujeres que la integran, particularmente las cinco hijas que sufren el peso y rigidez de su madre y las convenciones sociales que sigue para preservar la reputación y maneras de una familia venida a menos. Taiat Dansa propone con 'Las hijas de Bernarda' un redescubrimiento del clásico de Lorca a través del baile y de la expresión física de un guion universal. En palabras de sus autoras, "la danza es pura poesía; no hace falta entenderla".