La segunda vida del Cementerio de los Libros Olvidados que Ruiz Zafón soñó hace 25 años

Cambio de guardia en el universo Carlos Ruiz Zafón. El Cementerio de los Libros Olvidados busca nuevo guía y 'La sombra del viento' quiere soplar velas ampliando y renovando la hinchada, así que unos y otros, cancerberos y lectores, espectros góticos e influencers siglo XXI, recorren las entrañas del Recinto Modernista de Sant Pau en Barcelona para consumar el relevo. "Ha llegado el momento de que alguien se encargue de continuar con esta responsabilidad", vocea desde la escalinata diseñada por Domènch i Montaner el actor que lidera la experiencia literaria inmersiva con la que Planeta celebra este martes el aniversario de la novela-fenómeno que convirtió a Zafón en el autor español más leído en el mundo después de Cervantes.

En el retrovisor, un pedazo de historia y el lomo abierto de un fenómeno editorial irrepetible. A saber: verano de 2001; José Carlos Somoza ganó el Premio Fernando Lara, pero Carlos Ruiz Zafón, finalista, se llevó la gloria y la posteridad. "Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el Cementerio de los Libros Olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido", escribió el barcelonés en el arranque de su ochomil gótico y fantástico.

Más de 15 millones de ejemplares después, las mismas palabras resuenan en la sala hipóstila de Sant Pau, convertida para la ocasión -y para ligero pasmo de lectores y 'booktubers' convocados- en una versión en miniatura del Cementerio los Libros Olvidados. Antes de eso, risas y tropiezos durante una gincana más 'mendoziana' que 'zafonesca' en la que, tablets mediante, se completan mapas y se resuelven pistas vinculadas a 'La sombra del viento' y, sobre todo, a Julián Carax y Penélope Aldaya. "Hay historias que se resisten a desaparecer", declama el guía mientras la humareda envuelve este improvisado paraíso de escritores malditos y anaqueles místicos. Un par de manotazos, no vaya a aparecer por aquí el diabólico Laín Coubert, y a otra cosa.

Un ejemplar de la reedición catalana de 'La sombra del viento' / ACN

Para honrar la memoria del escritor barcelonés, fallecido en 2020 a los 55 años, Planeta ha reunido a escritoras, creadores de contenido digital y libreros alrededor de una leyenda forjada a golpe de best-seller, novela popular y culto voraz a Charles Dickens y Stephen King. "Es muy gratificante ver que es un libro que perdura tanto", celebra Pablo Cerezo, encargado de la librería Pérgamo. "Al final, la historia de 'La sombra del viento' es la de personas perseguidas por la literatura”, apunta a su lado Fernando Bonete, autor de ‘La hija del Fènix’.

Para Ángela Banzas, finalista del último Premio Planeta, la influencia de Zafón es de las que dejan huella y crean afición. "'La sombra del viento' tiene unas tramas increíbles, está escrita de manera maravillosa, convierte Barcelona en personaje pasando de la oscuridad a la luz…", detalla. Nada que no se haya dicho ya antes, aunque Planeta confía en que este aniversario redondo sirva para pescar nuevos lectores y acercar a Carlos Ruiz Zafón a las generaciones más jóvenes. "Nos hace mucha ilusión, a ver si cazamos más lectores de hoy en día", confirman desde la editorial. El acumualdo de reputación histórica ya lo tienen pero, por si acaso, el gigante editorial ha aprovechado para relanzar 'La sombra del viento' en edición especial con cantos tintados en castellano y catalán. "Hay historias que merecen volver a contarse y leerse en voz alta", insiste el guía antes de esfumarse tras una vitrina que exhibe uno de los ejemplares recién salido de imprenta. Así sea.