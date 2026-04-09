Cine
Enrique Arce rechaza interpretar a Carlos Mazón en la película sobre la dana: "Es demasiado controvertido"
El actor que encarnó a 'Arturito' en La Casa de Papel reconoce que al ser valenciano, "hay mucho dolor" y declinó interpretar al expresidente de la Generalitat pidiendo una cantidad "desorbitada" de dinero para no hacerlo
El actor Enrique Arce ha revelado que recibió una oferta para interpretar a Carlos Mazón en una película en desarrollo sobre la dana que afectó a València. Lo hizo durante su participación en el videopodcast H Project, donde, pese a sus dudas iniciales, confirmó la existencia de la propuesta y su vinculación con un largometraje centrado en la tragedia.
El intérprete evitó facilitar detalles sobre el proyecto, como el título o la productora, aunque sí apuntó que se trata de una producción ambiciosa. No obstante, reconoció que la posibilidad de encarnar a Mazón le generó reticencias desde el primer momento, al tratarse de una figura pública que suscita reacciones muy marcadas, alejadas de la distancia propia de la ficción, como ocurre con personajes como el que interpretó en La Casa de Papel.
Arce explicó que la cercanía temporal de la tragedia y su condición de valenciano influyeron en su decisión. A su juicio, el episodio sigue siendo demasiado reciente y doloroso como para asumir un papel de ese calibre, al tiempo que admitió su preocupación por el impacto que podría tener su interpretación a nivel público.
Finalmente, optó por declinar la propuesta sin rechazarla de forma directa: planteó unas condiciones económicas muy elevadas con el objetivo de que la productora descartara su participación.
Pese a ello, el actor no cerró la puerta a interpretar este tipo de papel en el futuro y subrayó que, desde un punto de vista estrictamente profesional, podría abordarlo. En este sentido, recordó que su labor consiste en ponerse al servicio de un personaje y de la historia que se quiere contar.
Varios intentos de llevar la dana al cine
La posibilidad de llevar a la gran pantalla lo sucedido durante la dana no es nueva. En octubre de 2025, el productor Jaume Roures ya avanzó en El món a RAC1 que trabajaba en un proyecto de ficción relacionado con la figura de Mazón y su gestión de la crisis. Según explicó entonces, la intención no era recrear la tragedia, sino reflexionar sobre la responsabilidad política en este tipo de situaciones.
Roures señaló además que el guion estaba siendo desarrollado por Jordi Galceran, aunque el proyecto se encontraba en una fase inicial, sin director ni reparto confirmados. Por el momento, no se ha aclarado si esta iniciativa coincide con la mencionada por Arce o si se trata de producciones distintas surgidas tras los mismos acontecimientos.
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