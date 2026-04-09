Freida McFadden revela su identidad tras años firmando bajo un pseudónimo

Tras 13 años escribiendo bajo el pseudónimo de Freida McFadden y alcanzar la cima del éxito (porque recordemos, vende un libro cada 40 segundos en España), la autora de novela negra y de 'bestsellers' como 'La mujer de arriba', 'El novio' o 'Nunca mientas' (Suma de Letras) ha revelado su identidad. Y pese a que cualquiera con un mínimo de curiosidad sabía que trabajaba en el ámbito sanitario como médica especializada en lesiones cerebrales y había publicadas algunas fotos suyas, ella seguía poniéndose peluca y gafas para seguir su doble vida porque quería preservar su anonimato ante una fama que no para de crecer. Hasta este jueves.

La autora ha explicado a USA Today en exclusiva que su nombre real es Sara Cohen. Y el porqué de su revelación coincide cuatro meses después de la adaptación a la gran pantalla de su novela más conocida, 'La asistenta' (SUMA), y con la segunda parte en camino. "Estoy en un punto de mi carrera en el que estoy cansada de que esto sea un secreto. Estoy cansada de que la gente debata si soy una persona real o si soy tres hombres", asegura McFadden en el medio citado. "Soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar".

Protección ante el interés mediático

Desde 2013, la escritora nacida en Nueva York publicaba bajo un nombre artístico para salvaguardar su privacidad profesional y evitar que su fama literaria afectara su trabajo. Además, en un inicio el pseudónimo le permitía protegerse del gran interés mediático, dado que padece ansiedad social. Y su objetivo, explica, era mantenerlo en secreto hasta que estuviera lista para dejar su trabajo como médica porque si lo hacía mientras seguía trabajando, el clima laboral no sería el mismo.

La autora Freida McFadden / Mira Whiting Photography

Pero la realidad es que muchos de sus compañeros de trabajo sabían de su identidad, y quienes lo descubrían le respetaban el secreto. Ahora, una vez alejada de su trabajo donde solamente acude una o dos veces al mes, ha podido dar el paso y dejar el anonimato atrás. "Me acabo de dar cuenta de que estaba completamente abrumada por intentar hacer ambas cosas", dice.

'Querida Debbie', el 21 de abril

Sin embargo, pese a la gran revelación -y una de las más esperadas-, Cohen asegura que seguirá publicando bajo el nombre de Freida McFadden porque ya se ha establecido como una marca personal que ha consolidado su comunidad de lectores y su carrera literaria. Por ello su próxima novela, que llegará el próximo 21 de abril, también estará firmada bajo su ya emblemático pseudónimo.

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En 'Querida Debbie' (Suma de Letras) vuelven los giros inesperados que tanto caracterizan a la autora y se le suma un humor negro retorcido. La historia sigue a Debbie, una mujer aparentemente perfecta que, tras ser despedida de su consultorio sentimental, decide canalizar su talento hacia una forma muy particular de venganza. Su vida está fuera de control, su marido guarda secretos, algo raro también está sucediendo con sus hijas, y ella solo quiere dejar de hacer lo moralmente correcto para pasar a seguir sus propios consejos y tomar revancha contra todas las personas de su vida que más se lo merecen.