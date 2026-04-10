Jared Leto y su banda Thirty Seconds to Mars aterrizan en València

La banda estadounidense Thirty Seconds to Mars actuará el 9 de abril de 2027 en el Roig Arena de València en el marco de su tour europeo “A Beautiful Lie vs. This Is War”. El concierto reunirá dos de los álbumes más icónicos de la formación, que supusieron un salto importante en su carrera. Esta gira marcará el regreso a la banda de Tomo Miličević, que se reunirá con los hermanos Jared y Shannon Leto.

Publicado en 2005, “A Beautiful Lie” supuso un gran punto de inflexión para Thirty Seconds to Mars, con himnos globales como “The Kill” y “From Yesterday”. El álbum alcanzó múltiples discos de platino en todo el mundo, impulsado por su sonido cinematográfico, su intensidad emocional y su papel definitorio dentro del rock alternativo de los años 2000. Le siguió en 2009 “This Is War”, con el que la banda amplió aún más su alcance sonoro y su proyección global. El álbum generó una racha sin precedentes de éxitos como “Kings and Queens”, “This Is War” y “Closer to the Edge”, logrando certificaciones multiplatino a nivel mundial y consolidando el éxito global de la banda.

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Concierto Thirty Seconds to Mars en el Roig Arena de València. / L-EMV