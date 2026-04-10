Maldita Nerea: "La vida es una canción infinita que no dejamos de componer nunca"

Maldita Nerea no es solo una banda; es un fenómeno sociológico que desafía las leyes del tiempo. Mientras la música vuela hacia lo efímero, Jorge Ruiz propone una vuelta a las raíces con su gira Origen y un compromiso inquebrantable con la educación a través de su último trabajo, Inevitable.

Hay artistas que buscan el éxito, y luego está Jorge Ruiz, que no es solo un músico; es un 'terapeuta de masas' que entiende el silencio tanto como el sonido. El alma detrás de Maldita Nerea ha logrado algo casi imposible en la industria actual: ser una de las voces más reconocibles del pop español mientras su rostro sigue eligiendo el anonimato de las portadas. Hoy no solo hablamos con un músico, sino con un logopeda, terapeuta y educador que ha convertido sus canciones en un refugio intergeneracional. Con el líder de las tortugas hablamos sobre la evolución, el peso de los años y esa capacidad única de conectar a padres e hijos bajo una misma melodía, y descubrimos qué hay detrás del artista que prefiere que su mensaje brille más que su imagen.

Maldita Nerea pone hoy el cierre, sobre un escenario flotante en el Segura, a Primavera Río; con un concierto en el que solo esperan una cosa del público: "Cantar". En su actuación repasarán los temas más icónicos de sus años de trayectoria.

¿Cómo está transcurriendo hasta la fecha la gira Origen?

Pues de momento es una gira que nos está sorprendiendo más de lo que esperábamos. Porque al estar basada en la improvisación y en nuestra historia, no se hace ningún concierto igual a otro. Así que cada noche es un volver a empezar.

Cantar en el Segura, literalmente sobre sus aguas, suena a ritual de purificación. Después de tantos escenarios, ¿qué se siente al ofrecer tu música desde una plataforma flotante al río que te vio crecer? ¿Qué significa para MN estar en estos conciertos acuáticos?

Pues no sé si es un ritual de purificación, pero sí creo que es una oportunidad única y algo que difícilmente se va a volver a repetir, así que es una suerte poder vivirlo.

MN siempre habla de fluir. ¿Es este concierto la metáfora perfecta de lo que es la banda hoy: algo que se mueve, que no está anclado a tierra firme, pero que sigue un cauce claro?

Es una magnífica metáfora de lo que es una carrera musical, llena de sobresaltos, meandros, fuentes, riberas, pero que efectivamente debe acabar en el mar, es decir, en el público.

No se hace ningún concierto igual a otro; cada noche es un volver a empezar

La educación como motor. Has dicho que Inevitable es un antes y un después en tu carrera por unir música y educación. ¿El sistema educativo actual necesita menos libros de texto y más 'abrazos inolvidables' y canciones?

El sistema educativo que hemos construido desde hace tanto tiempo necesita de humanidades, sobre todo de humanidades, pero sistemáticamente les resta importancia, y eso siempre es un error. Gracias a Dios hay magníficos profes y seños que son capaces de hacer cosas increíbles si les dejan trabajar en libertad.

En la gira Origen planteas que las canciones nacen y mueren en el silencio. En un mundo con tanto ruido digital, ¿cómo logras que tu público se atreva a quedarse en silencio contigo?

Si el ruido solo fuera digital… El silencio, siendo el lugar del que venimos y en el que acabamos, y teniendo un lugar predominante y esencial en nuestras vidas, es el gran olvidado por esta sociedad tan ansiosa que hemos construido. El silencio, en la música, es lo que todo contiene, y en Origen tratamos todo el tiempo de recordar eso para que el público se sienta como en casa.

Sigues siendo fiel a la idea de no aparecer en las portadas de los discos. ¿Es una forma de proteger al Jorge Ruiz que va al supermercado o una estrategia para que la canción sea siempre más importante que el cantante?

Es mi manera de preservar mi anonimato, dando protagonismo al símbolo y a las canciones, especialmente a las canciones, que son lo que realmente importa en esta industria.

Lo difícil no es solo mantenerse, sino sostener la constancia en confiar en ti mismo

Muchos artistas temen al paso del tiempo. Tú pareces abrazarlo. ¿Qué tiene el Jorge Ruiz de 2026 que el de El Secreto de las Tortugas envidiaría? ¿Lo difícil es mantenerse?

Pues el que soy ahora posee un poco más de templanza que el que fui entonces, y, en mi opinión, la templanza es una virtud. Lo difícil no es solo mantenerse, sino sostener la constancia en confiar en ti mismo después de tanto tiempo. De momento, lo consigo. Toco madera.

El puente intergeneracional: Es raro ver en un concierto a un niño de 8 años y a un adulto de 50 cantando la misma estrofa con la misma intensidad. ¿Cuál es el ingrediente secreto para que tus letras no tengan fecha de caducidad ni edad mínima? ¿Qué aprendes tú de los niños que ellos no puedan aprender de ti?

Lo que sucede con el público de Maldita es un milagro. Si supiera la fórmula, créeme que te la contaría, pero en mi opinión no hay más secreto que tratar de seguir haciendo canciones atemporales, que hablen de historias en las que todos quepamos, y que sean himnos que la gente pueda cantar juntos. Eso es lo que me trajo hasta aquí, y eso es lo que me sigue moviendo a día de hoy. ¿Y sobre los niños? En mi opinión, son la principal fuente de sabiduría para los adultos. En ellos está toda la verdad.

Después de buscar el Origen y de navegar el Segura, ¿hacia dónde fluirá ahora la tortuga? ¿Hay algún territorio (musical o personal) que todavía te dé respeto explorar?

Pues de momento estamos llevando ramitas al nido, como a mí me gusta decir, para empezar a grabar muy pronto lo que será nuestro próximo disco. Aunque si me preguntas sobre qué va a ir, soy absolutamente incapaz de contestarte. También tengo muchísimas ganas de escribir mi segundo libro y de seguir aportando mi granito de arena en el mundo educativo. Estaré entretenido.

Estamos llevando ramitas al nido para empezar a grabar nuestro próximo disco

¿Inevitable marca un nuevo hito en vuestra carrera?

Efectivamente, es una canción muy importante para mí, que literalmente me cambió la vida. Además, es la primera que utilizamos para crear el primer concurso educativo.

Jorge, si la vida fuera una de tus canciones, ¿sería una que todavía estáis componiendo, o estáis ya en ese estribillo que todo el mundo se sabe de memoria?

Maravillosa forma de verlo… La vida es una canción infinita que no dejamos de componer nunca, con sorpresas en cada verso y cada nota, y con los mejores secretos en sus silencios.

¿Qué retos te quedan por superar con Maldita Nerea?

Muchos, muchísimos. Seguir haciendo canciones que hagan vibrar a la gente, seguir llenando recintos allá donde vamos y seguir muchos años más con el gran equipo que hemos sido capaces de crear. Eso también me motiva muchísimo. Lo demás, Dios dirá…

Desde Murcia han salido bandas como Arde Bogotá y Viva Suecia. ¿Qué opinas de ello? ¿La música que sale de Murcia está viviendo su mejor momento?

Murcia es tierra de luz y creación, y también de grandes poetas. Las canciones de Arde y de Viva Suecia son una prueba evidente de ello. Ojalá tengan larguísimas carreras. Ambos proyectos son muy buenos.

¿Hay nuevo material, LP, a la vista?

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-Mi querido Ángel, como siempre te digo, estoy en ello.