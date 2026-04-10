El retrato de Tomás Rodríguez de Sorolla se queda sin comprador
La puja queda desierta en la subasta que Ansorena celebró el jueves para adquirir esta obra cuyo precio de salida se estableció en 35.000 euros
Cualquier subasta en la que se encuentra entre los lotes una obra de Joaquín Sorolla suele recibir toda la atención. Así sucedió el jueves en la casa madrileña Ansorena, que sacaba al mercado el retrato de Tomás Rodríguez y Rodríguez, cuya compra quedó desierta en la puja celebrada este jueves por la tarde, a pesar de la expectación generada en torno a esta obra de 1914.
La pieza, un óleo sobre lienzo, tenía un precio de salida de 35.000 euros y había sido destacada en el catálogo por su valor dentro de la retratística del pintor valenciano, así como por su procedencia documentada. El lienzo muestra a Rodríguez -una figura vinculada al entorno del artista y referente de la intelectualidad valenciana- sentado y ataviado con traje oscuro, y responde a la etapa de madurez de Sorolla, caracterizada por una pincelada más contenida y un enfoque psicológico en sus retratos.
Sin embargo, ni el interés previo ni la relevancia del nombre lograron traducirse en ofertas durante la sesión. El resultado deja en el aire el futuro inmediato del cuadro, que podría volver al mercado en próximas convocatorias o negociarse en venta privada. Mientras tanto, el episodio confirma que, incluso en un nombre tan sólido como el de Sorolla, el mercado tiene sus propias tendencias.
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